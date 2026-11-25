Đại hội có sự tham dự của nhà báo Hà Khắc Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp; nhà báo Từ Đào Nguyên, Phó tổng biên tập cùng toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp.

Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ mới.

Báo cáo tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 nêu rõ, Chi hội đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị tư tưởng và chuyên môn, đồng hành cùng Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, cán bộ, phóng viên, biên tập viên tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích và quy định tập trung phản ánh các chính sách mới, các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán, đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời thông tin về hoạt động của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi hội Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp xác định trọng tâm hoạt động là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn mới.

Để thực hiện được mục tiêu trọng tâm trên, Chi hội cần đổi mới cả nội dung lẫn hình thức hoạt động, để thực sự là Chi hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên. Đồng thời là nơi đào tạo, rèn luyện, đảm bảo các hội viên luôn tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ hội và quy định đạo đức người làm báo, tuân thủ quy tắc về việc tham gia mạng xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Tổng Biên tập Hà Khắc Minh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi hội cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động báo chí.

Tổng Biên tập Hà Khắc Minh mong muốn Chi hội xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác báo chí. Mỗi phóng viên, biên tập viên cần chủ động học tập, trau dồi nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và làm chủ các công cụ công nghệ, trong đó có AI, để hỗ trợ hiệu quả hoạt động tác nghiệp, sản xuất và biên tập nội dung. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm tính chính xác, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đại hội Chi hội Nhà báo Tài chính Doanh nghiệp đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm ông Từ Đào Nguyên và bà Trần Thị Thanh Phương.

Ông Từ Đào Nguyên và bà Trần Thị Thanh Phương đã trúng cử Ban thư ký Chi hội với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, ông Từ Đào Nguyên, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các hội viên và khẳng định sẽ cùng Ban Thư ký nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội.

Ông Từ Đào Nguyên nhấn mạnh, Ban Thư ký sẽ chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người làm báo; đồng thời tạo môi trường để các phóng viên, biên tập viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giữ vững đạo đức và bản lĩnh người làm báo. Qua đó, Chi hội tiếp tục gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tạp chí, góp phần xây dựng tổ chức Chi hội ngày càng vững mạnh.