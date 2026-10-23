Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam: Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn

Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2029, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2024-2026 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tham dự Đại hội có Tiến sĩ Đinh Huy Dương - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam; Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng lãnh đạo và các hội viên Chi hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2024-2026, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn từ quá trình sắp xếp hệ thống báo chí, sự cạnh tranh của truyền thông số và yêu cầu tự chủ tài chính, Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam vẫn duy trì hoạt động chuyên môn, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách về gia đình, dân số và phát triển.

Các hoạt động tuyên truyền về gia đình, dân số, bình đẳng giới được triển khai trên nhiều nền tảng. Tạp chí đồng thời duy trì các chương trình có sức lan tỏa như Giải bóng đá các Cơ quan báo chí toàn quốc (Press Cup); Cuộc thi viết “Cha và con gái” cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.

Những hoạt động này góp phần kết nối báo chí với đời sống, lan tỏa các giá trị nhân văn và khẳng định trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam đã hai lần được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế về kinh phí hoạt động, công tác kết nối hội viên và tính chủ động trong tham gia các phong trào nghiệp vụ. Đây là những vấn đề cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Đinh Huy Dương - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Tạp chí Gia đình Việt Nam trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và phát triển các chương trình xã hội, thiện nguyện.

Tiến sĩ Đinh Huy Dương - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam đề nghị Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, ấn phẩm và kênh truyền thông số; đồng thời tăng cường phối hợp với Hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về gia đình, dân số và phát triển.

Trong bối cảnh lĩnh vực dân số ngày càng gắn với yêu cầu phát triển bền vững, Tạp chí cần chủ động xây dựng các tuyến bài, chuyên đề truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, sức khỏe người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Tạp chí Gia đình Việt Nam khẳng định sẽ phát huy nguồn lực nhân sự, hạ tầng và hệ thống truyền thông hiện có, đồng hành cùng Hội trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Kiện toàn tổ chức, hoạt động thực chất, hiệu quả

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2026-2029 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số; nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và ý thức chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp của hội viên. Chi hội phấn đấu 100% hội viên đăng ký thi đua, học tập các nghị quyết và quy định pháp luật liên quan; 90% hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đại diện Ban Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2026- 2029.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất bầu ba thành viên Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029, gồm: ông Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam; bà Lê Thị Mận - Thư ký Tòa soạn, Phó Thư ký Chi hội phụ trách công tác kiểm tra; bà Ngô Thùy Linh - Thư ký Tòa soạn, Ủy viên Ban Thư ký Chi hội.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Chi hội Nhà báo Tạp chí Gia đình Việt Nam xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số là những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, tiếp tục gắn hoạt động báo chí với đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.