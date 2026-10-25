Đại hội Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên; Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp

Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và Quảng Ninh; Câu lạc bộ Lữ hành thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa; các nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực nhiều tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp du lịch thành viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phiên thứ nhất, Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất các báo cáo về quá trình chuẩn bị Đại hội, thực trạng hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Bình Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Ninh Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình bước vào không gian phát triển mới sau hợp nhất, các đại biểu đã thống nhất cao về yêu cầu phải tăng cường đoàn kết, kết nối hội viên, liên kết sản phẩm, chia sẻ thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng tổ chức nghề nghiệp hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại hội cũng đã thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn kết nạp hội viên; tiêu chuẩn, cơ cấu và điều kiện nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH), trên tinh thần lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, có khả năng tập hợp và sẵn sàng đóng góp cho công việc chung.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên tỉnh Ninh Bình và Chi hội Nhà hàng - Đầu bếp tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành những nội dung quan trọng về tổ chức, nhân sự và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

BCH Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp ra mắt.

BCH Chi hội Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên ra mắt.

Theo đó, Đại hội Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu BCH khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí. Đại hội Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp tỉnh Ninh Bình đã bầu BCH khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 20 đồng chí; Hai Chi hội cũng thống nhất các chức danh chủ chốt: Chi hội Trưởng, Chi hội phó và các Ủy viên BCH.

Đại hội là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với riêng hai Chi hội, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, kết nối và đồng hành trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch của tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết kết nối Chuyên nghiệp Thực chất cùng Phát triển”, Đại hội thống nhất mục tiêu chung, xây dựng hai Chi hội trở thành các tổ chức nghề nghiệp đoàn kết, có tính đại diện, hoạt động thực chất; là cầu nối giữa hội viên với Hiệp hội Du lịch, cơ quan quản lý, điểm đến, thị trường và các đối tác; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Ninh Bình trong không gian phát triển mới. Trong đó nhấn mạnh, Chi hội Lữ hành và Hướng dẫn viên cần đẩy mạnh xây dựng tour tuyến, khảo sát sản phẩm, trao đổi nguồn khách, đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng công nghệ và AI; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chất lượng hướng dẫn.

Đối với Chi hội Nhà hàng và Đầu bếp, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng nghề; phát huy giá trị ẩm thực bản địa, xây dựng sản phẩm ẩm thực đặc trưng gắn với tour tuyến và trải nghiệm điểm đến.

Nhằm nâng cao trải nghiệm và thời gian lưu trú của du khách, cần tăng cường phối hợp giữa lữ hành - hướng dẫn viên - nhà hàng - đầu bếp - khách sạn - điểm đến - vận chuyển để hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến, famtrip, giao lưu nghề nghiệp; phát huy vai trò của truyền thông và quảng bá trong việc lan tỏa sản phẩm, hình ảnh và hoạt động của hội viên.

Tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng của hội viên; hỗ trợ kết nối, tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo chức năng của tổ chức Hội.

Xây dựng văn hóa nghề nghiệp văn minh, cạnh tranh lành mạnh, đề cao uy tín, trách nhiệm và tinh thần chia sẻ; lấy hiệu quả mang lại cho hội viên và sự phát triển chung của du lịch Ninh Bình làm thước đo hoạt động.

Đại hội là dịp để các doanh nghiệp, những người làm du lịch gặp gỡ, trao đổi, cùng thống nhất phương hướng hoạt động, tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau và chung tay đóng góp cho sự phát triển của du lịch Ninh Bình trong giai đoạn mới.