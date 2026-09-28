Đại hội Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Thượng tướng Bế Xuân Trường (ngoài cùng, bên phải), Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp hội viên câu lạc bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước khẳng định uy tín trên thị trường. Tích cực hỗ trợ nhau về thông tin, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cùng phát triển.

Tổng doanh thu đạt khoảng 1.330 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 133 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt từ 7 - 9,5 triệu đồng/người/tháng, thu hút trên 1.500 lao động, giải quyết việc làm ổn định cho trên 1.300 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng 50 triệu đồng cho Câu lạc Bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh.

Nhiệm kỳ mới, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đề ra mục tiêu phát triển từ 100 đến 120 hội viên, thành lập các tổ, nhóm liên kết doanh nghiệp tại 100% địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả, doanh thu tăng bình quân 8–10%/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động, trong đó ưu tiên cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. 100% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; trên 70% doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số ở mức cơ bản trở lên, từng bước xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CLB Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 thành viên. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hữu Hoạch làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ và bầu các Phó Chủ nhiệm và Trưởng Ban Kiểm tra theo quy định.