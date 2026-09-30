Đại học Y Hà Nội - đại diện duy nhất khối y dược ở Việt Nam thăng hạng thế giới THE 2027

Ngày 30/9, tổ chức xếp hạng đại học danh tiếng thế giới Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2027. Trong số 14 đại diện của Việt Nam góp mặt năm nay, Đại học Y Hà Nội - trường đại học khối y dược duy nhất trên cả nước đã ghi dấu ấn rõ nét khi vươn lên top 3 trường dẫn đầu của Việt Nam, đồng thời là đại diện duy nhất trong nhóm các trường đã có tên từ trước đạt được thành tích thăng hạng trong kỳ xếp hạng này.

Theo kết quả chính thức từ THE 2027, Việt Nam có tổng cộng 14 trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, tăng ba so với kỳ xếp hạng trước. Trong nhóm các cơ sở giáo dục dẫn đầu, Đại học Y Hà Nội xuất sắc vươn lên nhóm 701-800 thế giới cùng Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế TP.HCM.

Đáng chú ý, trong tổng số 10 gương mặt cũ của Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế, Đại học Y Hà Nội là trường duy nhất đạt được sự thăng hạng, tăng từ nhóm 801-1000 lên nhóm 701-800.

Xếp hạng cụ thể của các đại học Việt Nam theo THE 2027:

Trên quy mô toàn cầu, bảng xếp hạng THE 2027 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của gần 2.300 trường đại học đến từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm đầu tiên tổ chức này mở rộng thang xếp hạng lên 18 nhóm so với 10 của năm ngoái, với các trường được xếp tới vị trí 2000+, còn trước đây chỉ tới hạng 1501+.

Đại học Oxford của Anh tiếp tục giữ vị trí số một trong năm thứ 11 liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có, theo sau là Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc vươn lên vị trí thứ 11, vượt qua Đại học ETH Zurich của Thụy Sĩ. Lần đầu tiên, châu Á vượt qua châu Âu lục địa, Đại học Quốc gia Singapore lọt vào top 15, và lần đầu tiên có ba trường đại học châu Á lọt vào top 15. Dữ liệu đằng sau bảng xếp hạng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của các trường đại học châu Á, trong khi châu Âu bắt đầu chững lại và khoảng cách giữa các trường thuộc nhóm hàng đầu ngày càng thu hẹp.

Như mọi năm, bảng xếp hạng của THE dựa vào 18 chỉ số thuộc 5 trụ cột. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất là 30%, rồi đến chất lượng giảng dạy ở mức 29,5%, môi trường nghiên cứu chiếm 29%, tính quốc tế đạt 7,5%, và thu nhập cùng bằng sáng chế công nghiệp chiếm 4%. THE (được công bố lần đầu vào năm 2011) hiện là một trong bốn hệ thống xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu, bên cạnh QS, ARWU và US News.