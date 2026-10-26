Đại học Y Hà Nội có máy MRI 5T đầu tiên ở Đông Nam Á, tìm ra tổn thương chỉ vài milimet

Ngày 26/10, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương hệ thống cộng hưởng từ siêu từ lực MRI 5 Tesla (5T) đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Phát hiện tổn thương chỉ vài milimet

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết các hệ thống MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla đã được ứng dụng rộng rãi từ lâu. Tuy nhiên, MRI 5T toàn thân mở ra những khả năng mới trong chẩn đoán hình ảnh và nghiên cứu y học.

Ông Hiếu ví von, nếu MRI 1,5T giống như đường ô tô, MRI 3T là đường cao tốc thì MRI 5T giống như đường băng, tạo điều kiện để y học tiến xa hơn trong những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao.

Để đưa công nghệ này về Việt Nam và khai thác an toàn, hiệu quả, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của bệnh viện đã có nhiều tuần học tập, thực hành trên hệ thống MRI 5T tại Bệnh viện Ruijin, Thượng Hải (Trung Quốc).

Máy chụp 1 lần toàn thân và có thể phát hiện tổn thương siêu nhỏ. Ảnh: P.Thúy.

Để minh họa giá trị của công nghệ, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kể về trường hợp một bệnh nhi 8 tuổi bị động kinh tái phát, kháng trị. Với hệ thống MRI 3T, các bác sĩ có thể nghi ngờ tổn thương ở vỏ não. Tuy nhiên, khi sử dụng MRI 5T, hình ảnh thu được giúp xác định rõ hơn ổ loạn sản vỏ não chỉ vài milimet.

“Chỉ vài milimet thôi nhưng quyết định cả cuộc đời của cháu”, ông Hiếu nhấn mạnh, đồng thời cho rằng giá trị của công nghệ chỉ được phát huy khi nằm trong tay những thầy thuốc có đủ trình độ chuyên môn.

Theo PGS Hiếu, trong y học, hình ảnh giải phẫu chính xác rất quan trọng nhưng đánh giá chức năng của mô và cơ quan cũng có ý nghĩa quyết định. Cộng hưởng từ là một trong những phương tiện chẩn đoán hình ảnh có khả năng cung cấp thông tin về chức năng mô, đặc biệt ở các cơ quan quan trọng như não, tim và gan.

Cam kết sử dụng công nghệ đúng chỉ định

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết bệnh viện xác định ba cam kết trong quá trình khai thác hệ thống MRI 5T.

Thứ nhất, sử dụng thiết bị đúng chỉ định, đúng đối tượng, không lạm dụng kỹ thuật cao. Hệ thống sẽ được ưu tiên cho những trường hợp bệnh khó, cần phát hiện sớm ung thư, bệnh lý thần kinh, bệnh tim phức tạp hoặc những ca mà các phương tiện chẩn đoán hiện có chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dữ liệu hình ảnh sau khi được ẩn danh sẽ được sử dụng làm tài liệu học tập cho học viên Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện cũng hướng tới hợp tác với các cơ sở y tế trong và ngoài nước, trong đó có Bệnh viện Ruijin, để xây dựng các nhóm nghiên cứu liên viện, tập trung vào chẩn đoán sớm đột quỵ và các tổn thương tiền ung thư.

Máy kết nối hỗ trợ công tác đào tạo. Ảnh: P.Thúy.

Thứ ba, đánh giá hiệu quả đầu tư bằng những kết quả thực chất, thay vì chỉ dựa vào số lượng ca chụp. Các tiêu chí được bệnh viện đặt ra gồm số ca bệnh nặng được phát hiện sớm và chính xác hơn, số công trình khoa học được công bố, cùng số lượng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú được đào tạo gắn với việc khai thác hệ thống.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, cho biết MRI 5 Tesla là hệ thống hiếm trên thế giới, với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay và đây là thiết bị đầu tiên tại Đông Nam Á.

So với các hệ thống MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla, máy 5 Tesla có khả năng cung cấp hình ảnh chi tiết hơn, tạo điều kiện nghiên cứu sâu về cấu trúc, chức năng các cơ quan, đồng thời mở ra cơ hội phát triển những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phục vụ khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.