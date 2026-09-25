Đại học Y Dược TPHCM đưa vaccine vào chương trình đào tạo sau đại học

Thông tin trên được công bố tại hội thảo “Vai trò của vaccine và triển khai chương trình đào tạo vaccine học trong trường y dược”, diễn ra tại Đại học Y Dược TPHCM chiều ngày 25-9.

Hội thảo “Vai trò của vaccine và triển khai chương trình đào tạo vaccine học trong trường y dược" chiều 25-9.

Tại hội thảo, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, sự phát triển của y học hiện đại đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ điều trị bệnh mà còn có năng lực chủ động phòng bệnh.

Việc triển khai chương trình đào tạo về vaccine thể hiện cam kết của nhà trường trong đổi mới đào tạo y khoa, giúp thế hệ nhân viên y tế tương lai tích hợp tư duy dự phòng vào thực hành lâm sàng. Và từ đó, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Với cột mốc này, Đại học Y Dược TPHCM là trường đầu tiên tại Việt Nam đưa vaccine vào chương trình đào tạo sau đại học.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh trong khi gánh nặng bệnh không lây nhiễm tiếp tục gia tăng, nhu cầu kéo dài số năm sống khỏe mạnh ngày càng trở nên cấp thiết.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo chiều ngày 25-9.

Việc tăng cường năng lực dự phòng cho nhân viên y tế được xem là một trong những nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng hệ thống y tế bền vững trong tương lai.

Theo GS-Hiệp sỹ Jonathan Nguyễn Văn Tâm, Giáo sư danh dự Trường Y - Đại học Nottingham, Nguyên Phó Giám đốc Y tế của Anh, tại nhiều quốc gia, tiêm chủng cho người trưởng thành đang trở thành một phần quan trọng của chiến lược già hóa khỏe mạnh và phát triển hệ thống y tế.

Ông nhận định, Việt Nam triển khai chương trình đào tạo về vaccine là một bước tiến đáng ghi nhận trong đầu tư cho năng lực dự phòng của quốc gia.

Giáo sư - Hiệp sỹ Jonathan Nguyễn Văn Tâm chia sẻ tại hội thảo.

Chương trình là kết quả từ sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế, bao gồm Đại sứ quán Anh và các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh. Đổi mới này phản ánh cam kết chung trong việc thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác giáo dục y khoa và nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế cho tương lai.