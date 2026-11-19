Chiều 19/11, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm chính thức mang tên Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Tri ân truyền thống - Kiến tạo tương lai”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cách đây đúng 50 năm, ngày 27/10/1976, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn đất nước bước vào công cuộc hàn gắn và kiến thiết sau chiến tranh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, chặng đường 50 năm đã tạo dựng những nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh y học chính xác, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với lĩnh vực y tế, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động thích ứng với những yêu cầu mới.

Ông nhấn mạnh, nền tảng để nhà trường tự tin hướng đến tương lai chính là những giá trị được nhiều thế hệ vun đắp, gồm tinh thần đoàn kết vượt khó, tiên phong đổi mới và sự kế thừa, tiếp nối giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong lĩnh vực y tế. Theo Thứ trưởng, đây là lực lượng đang đảm nhận đồng thời hai sứ mệnh cao quý: chăm sóc, cứu chữa người bệnh và đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai.

“Một thầy thuốc giỏi có thể cứu được rất nhiều người bệnh. Một thầy thuốc đồng thời là người thầy giỏi còn truyền lại tri thức, kỹ năng và y đức cho nhiều thế hệ”, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Đề cập định hướng phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho rằng, để phát triển bền vững và tạo dấu ấn, nhà trường cần lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, có lợi thế chuyên môn, nhu cầu xã hội lớn và tiềm năng tạo dấu ấn học thuật quốc tế.

Một số lĩnh vực được gợi mở gồm y học chính xác gắn với công nghệ sinh học và di truyền; tim mạch, can thiệp chuyên sâu; ung thư học; hồi sức cấp cứu; y học thảm họa; bệnh truyền nhiễm; y tế công cộng; trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu y sinh.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại lịch sử hình thành và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị nhà trường xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn, hướng đến mục tiêu trở thành đại học khoa học sức khỏe có uy tín hàng đầu trong khu vực, với những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và điều trị đạt chuẩn mực quốc tế.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu này cần được xây dựng trên những nền tảng thực chất, trong đó chất lượng đào tạo phải được kiểm chứng, nghiên cứu khoa học tạo ra giá trị ứng dụng, bệnh viện thực hành bảo đảm an toàn người bệnh và hệ thống quản trị minh bạch, có trách nhiệm giải trình.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh, đồng hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, trao cờ truyền thống cho Nhà trường.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ đối với một cơ sở đào tạo và bệnh viện mà còn là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực y tế, năng lực chăm sóc sức khỏe của Thành phố và sự phát triển của hệ thống y tế cả nước.

Dịp này, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh có một cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ba cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; bốn tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.