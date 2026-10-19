Đại học Y - Dược, Đại học Huế mở rộng hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản, mở rộng trao đổi giảng viên, người học và nghiên cứu.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chu kỳ 3 với Học viện Khoa học Tokyo và Viện Y học, Đại học Tsukuba tiếp tục củng cố quan hệ giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế với các đối tác Nhật Bản, tạo nền tảng mở rộng trao đổi giảng viên, người học và nghiên cứu khoa học.

Củng cố quan hệ với đối tác Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế do GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu, đã làm việc và ký kết văn bản hợp tác với Học viện Khoa học Tokyo (Institute of Science Tokyo) và Viện Y học, Đại học Tsukuba.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (bên trái)

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chu kỳ 3 đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong quan hệ giữa Nhà trường với hai cơ sở giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản. Đây cũng là minh chứng cho cam kết duy trì quan hệ hợp tác lâu dài, phát huy những nền tảng đã được xây dựng qua các giai đoạn.

Mở rộng trao đổi giảng viên, người học

Trên nền tảng hợp tác truyền thống, các thỏa thuận mới tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi giảng viên, trao đổi người học, tăng cường giao lưu học thuật và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Thông qua kết nối với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu quốc tế, đội ngũ giảng viên có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp đào tạo, kinh nghiệm giảng dạy và những thành tựu khoa học mới. Người học cũng có điều kiện mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường học thuật toàn cầu.

Việc phát triển các hoạt động trao đổi cần gắn với nhu cầu thực tiễn, mục tiêu đào tạo và định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, qua đó góp phần tăng cường năng lực của Nhà trường.

Hợp tác nghiên cứu vì phát triển bền vững

Bên cạnh đào tạo, hợp tác nghiên cứu là một trọng tâm có ý nghĩa trong giai đoạn hợp tác tiếp theo. Việc duy trì kết nối với Học viện Khoa học Tokyo và Viện Y học, Đại học Tsukuba mở ra cơ hội tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các hoạt động khoa học chung.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản, mở rộng trao đổi giảng viên, người học và nghiên cứu.

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng gắn kết với mạng lưới tri thức toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo động lực đổi mới nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế.

Với định hướng lấy chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu và lợi ích cộng đồng làm trọng tâm, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác Nhật Bản, thúc đẩy trao đổi giảng viên, người học và hợp tác nghiên cứu. Đây là nền tảng để phát huy nguồn lực tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của giáo dục y khoa Việt Nam./.