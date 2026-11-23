Khóa học được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Đại học Xây dựng Hà Nội và EVN ký kết ngày 28/1/2026, hướng tới tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn của nhà trường trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và công trình biển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khóa học "Tổng quan công nghệ thi công công trình điện gió ngoài khơi".

Chương trình tập trung trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan, cơ bản về công nghệ thi công công trình biển, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thi công công trình điện gió ngoài khơi.

Qua đó, học viên có thể tiếp cận và vận dụng kiến thức vào công tác tính toán, thiết kế biện pháp thi công, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh điện gió ngoài khơi được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam, yêu cầu về nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, am hiểu công nghệ và quy trình thi công các công trình biển ngày càng trở nên cấp thiết.

Đặc thù của các dự án điện gió ngoài khơi đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực kỹ thuật, từ khảo sát, thiết kế kết cấu đến tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng công trình.

Vì vậy, việc tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung kiến thức, cập nhật công nghệ và nâng cao khả năng tiếp cận các yêu cầu kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo giữa Đại học Xây dựng Hà Nội và EVN. Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng về "Khảo sát và thiết kế kết cấu công trình điện gió biển theo IEC 61400", nhận được những đánh giá tích cực từ học viên.

Việc tiếp tục triển khai khóa học về công nghệ thi công cho thấy sự chủ động của hai bên trong việc mở rộng nội dung hợp tác, từng bước hình thành các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành điện.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, Đại học Xây dựng Hà Nội có điều kiện phát huy đội ngũ giảng viên, chuyên gia và thế mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng, kết cấu và công trình biển để tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, những yêu cầu từ thực tiễn sản xuất, vận hành và triển khai dự án của EVN cũng là cơ sở để nhà trường cập nhật nội dung đào tạo, tăng tính ứng dụng của kiến thức chuyên môn.

Sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội chia sẻ tri thức, khai thác hiệu quả nguồn lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành năng lượng.

Qua đó, Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.