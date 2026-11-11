Đại học Xây dựng Hà Nội thúc đẩy giải pháp giao thông xanh, thông minh

Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý hạ tầng giao thông, phát triển giao thông xanh và nâng cao an toàn công trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt đối với Nhà trường, kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập.

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội không ngừng khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Hội thảo Khoa học Công nghệ giao thông vận tải và phát triển bền vững là một trong những hoạt động do Khoa Cầu đường tổ chức hướng tới các dấu mốc truyền thống của Nhà trường.

Qua các kỳ tổ chức, hội thảo khoa học thường kỳ "Giao thông vận tải và Phát triển bền vững" từng bước trở thành diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo luôn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu và tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường với thực tiễn.

Thông qua hội thảo, Khoa Cầu đường tiếp tục thúc đẩy công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Lãnh đạo Nhà trường cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác trong việc hỗ trợ tổ chức hội thảo, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn hoạt động của ngành.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều vấn đề chuyên môn, từ an toàn công trình giao thông, tổ chức giao thông xanh đến ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xây dựng và vận hành hạ tầng.

Trong đó, TS Nguyễn Thành Trung trình bày nghiên cứu về thông gió khẩn cấp dọc hầm đường bộ, tập trung so sánh các phương pháp xác định vận tốc tới hạn và đề xuất khung tính toán phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an toàn, kiểm soát khói và hỗ trợ thoát nạn khi xảy ra sự cố trong công trình hầm giao thông.

Ở góc độ phát triển giao thông xanh, báo cáo của NCS.ThS Lê Văn Chè và TS Đặng Minh Tân đề cập thực trạng đỗ xe trên đường, đồng thời đề xuất định hướng tích hợp bãi đỗ xe thông minh và trạm sạc điện tại Hà Nội.

Nội dung nghiên cứu hướng tới giải quyết nhu cầu đỗ xe trong đô thị, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Về ứng dụng công nghệ số, PGS.TS Tạ Quỳnh Hoa và ThS Trần Trung Đức trình bày nghiên cứu tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý hạ tầng giao thông đô thị, hướng đến phát triển bền vững và đô thị thông minh, với nghiên cứu thực tiễn tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, TS Phạm Việt Anh cùng các cộng sự Ngô Thị Thanh Tươi, Nguyễn Phương Thúy giới thiệu nghiên cứu giải pháp bố trí rãnh thoát nước mặt bám địa hình trên mô hình số độ cao nhằm nâng cao ổn định mái dốc.

Nghiên cứu góp phần khai thác dữ liệu địa hình trong thiết kế giải pháp thoát nước, hạn chế tác động của nước mặt đến sự ổn định công trình.

Một nội dung đáng chú ý khác là nghiên cứu xây dựng mô hình thông tin hoàn công công trình hạ tầng giao thông từ dữ liệu hệ thống Mobile Mapping do TS Lương Ngọc Dũng cùng các cộng sự thực hiện.

Việc khai thác dữ liệu thu thập từ công nghệ đo đạc di động được kỳ vọng hỗ trợ số hóa thông tin hiện trạng, hoàn công công trình, phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng giao thông.

Sau các báo cáo chuyên đề, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng công nghệ và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Thông qua hội thảo, Khoa Cầu đường tiếp tục tạo diễn đàn kết nối giữa giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp, thúc đẩy các nghiên cứu có tính ứng dụng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp giao thông vận tải theo hướng xanh, thông minh, bền vững.