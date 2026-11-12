Đại học Xây dựng Hà Nội ra mắt 22 nhóm nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Khẳng định vai trò nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Năm 2026 ghi dấu hai cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: 70 năm hoạt động đào tạo (1956 - 2026) và 60 năm thành lập Trường (1966 - 2026). Đây là dịp để nhìn lại hành trình xây dựng, trưởng thành của một cơ sở giáo dục đại học có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 20 thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của trường.

Ngày 12/11, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học, công nghệ và Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị khoa học, công nghệ là diễn đàn trao đổi các hướng nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước.

Triển lãm giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiêu biểu của các khoa, viện, trung tâm, nhóm nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Từ những đóng góp trong công cuộc tái thiết đất nước đến nghiên cứu, xây dựng các công trình biển, đảo, nhiều thế hệ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên đã góp sức vào sự phát triển của ngành Xây dựng.

Theo PGS.TS Hoàng Tùng, trước yêu cầu phát triển mới, Nhà trường cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, phát huy tiềm lực đội ngũ và tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng. Để thực hiện mục tiêu này, Nhà trường xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là phát triển Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia. Cùng với đó, Nhà trường tập trung nguồn lực xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng.

Việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và địa phương cũng được xác định là hướng đi quan trọng để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu phải gắn chặt với đào tạo, tạo sự kết nối giữa tri thức khoa học và yêu cầu nghề nghiệp.

Đây cũng là những định hướng đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhà trường hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Đánh giá chặng đường 60 năm của Nhà trường, ông Nguyễn Sơn Hải, quyền Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên đối với ngành Xây dựng.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nhà trường đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận ở cấp bộ, quốc gia và quốc tế. Nhiều nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và sinh viên đạt giải thưởng khoa học công nghệ.

Các kết quả nghiên cứu không chỉ dừng ở công bố khoa học mà còn được chuyển giao, ứng dụng trong thực tiễn.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực về hạ tầng, đô thị và các công trình trọng điểm. Sự phối hợp giữa Nhà trường với doanh nghiệp cũng góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật từ nghiên cứu vào ứng dụng.

Ông Nguyễn Sơn Hải cho biết, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt giáo dục đại học Thủ đô theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là cơ hội để Nhà trường phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, vị thế mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Nhà trường ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như vật liệu mới, hạ tầng giao thông bền vững và đô thị thông minh. Hoạt động nghiên cứu cần gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút các nhà khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Hình thành các nhóm nghiên cứu theo hướng chuyên sâu

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội nghị là lễ ra mắt 5 nhóm nghiên cứu mạnh và 17 nhóm nghiên cứu tiềm năng.

Đây là bước đi nhằm tập hợp đội ngũ nhà khoa học, phát huy thế mạnh chuyên môn và hình thành những hướng nghiên cứu có khả năng tạo ra sản phẩm khoa học giá trị.

Theo định hướng của Nhà trường, phát triển các nhóm nghiên cứu là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực khoa học công nghệ, thúc đẩy công bố quốc tế và tăng cường khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Năm nhóm nghiên cứu mạnh được ra mắt gồm: Cơ học vật liệu và kết cấu composite tiên tiến; Quản lý chất thải trong môi trường xây dựng tuần hoàn; Phát triển vật liệu tiên tiến, công nghệ hiện đại và ứng dụng trong xây dựng; Giải pháp nước tiên tiến hướng đến bảo đảm sức khỏe cộng đồng, an ninh năng lượng và thu hồi tài nguyên; Quản lý và chuyển đổi môi trường xây dựng.

Trong khi đó, 17 nhóm nghiên cứu tiềm năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Đáng chú ý là trí tuệ nhân tạo tin cậy cho kết cấu; kết cấu bền vững và khả năng chống chịu tác động đặc biệt; xây dựng thông minh và quản trị vòng đời công trình; năng lượng bền vững và không khí sạch; kỹ thuật năng lượng và chuyển dịch các-bon thấp trong xây dựng.

Các hướng nghiên cứu khác tập trung vào vật liệu và công nghệ điện hóa tiên tiến phục vụ xử lý nước, thu hồi tài nguyên; kinh tế tuần hoàn chất thải rắn; vật liệu hạt; hệ thống kỹ thuật cơ khí thông minh và bền vững.

Ngoài ra, các lĩnh vực trắc địa số, dữ liệu địa không gian, ứng dụng GIS và viễn thám trong đánh giá rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu cũng được chú trọng.

Nhóm nghiên cứu về cầu và công trình ngầm bền vững, khí hậu và năng lượng trong kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng và chuyển đổi số tiếp tục mở rộng các hướng nghiên cứu gắn với yêu cầu phát triển của ngành.

Ra mắt các nhóm nghiên cứu của trường.

Việc ra mắt 22 nhóm nghiên cứu cho thấy nỗ lực của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong việc chuyển từ phát triển nghiên cứu theo từng cá nhân, đơn vị sang tăng cường liên kết theo các lĩnh vực chuyên sâu. Đây là nền tảng để tập trung nguồn lực, thúc đẩy hợp tác liên ngành và kết nối với doanh nghiệp.

Từ dấu mốc 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đang hướng tới một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Những nhóm nghiên cứu mới được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành Xây dựng, đồng thời tạo thêm động lực để Nhà trường khẳng định vai trò trong hệ thống giáo dục đại học và khoa học công nghệ của đất nước.