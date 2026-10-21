Đại học Xây dựng Hà Nội mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên

PGS.TS Tạ Quỳnh Hoa, Trưởng khoa Đào tạo quốc tế, Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) nhấn mạnh, giáo dục đại học không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà cần mở rộng kết nối quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa, phương pháp đào tạo hiện đại và các chương trình chất lượng cao.

Sinh viên sẽ tận dụng cơ hội để lựa chọn một chương trình học tập phù hợp giúp mở rộng tầm nhìn, khám phá năng lực bản thân, bước ra thế giới.

Theo PGS.TS Tạ Quỳnh Hoa, thông qua các chương trình liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ và chuyển tiếp học tập, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyên môn và tư duy sáng tạo, đồng thời mở rộng triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường và Khoa Đào tạo quốc tế sẽ hỗ trợ sinh viên tìm hiểu, lựa chọn chương trình phù hợp với năng lực và điều kiện cá nhân.

Tại hội thảo, các chương trình hợp tác với Đại học Huddersfield (Anh) và Đại học Deakin (Australia) được giới thiệu với những lộ trình chuyển tiếp cụ thể. Với Huddersfield, HUCE triển khai chương trình chuyển tiếp tín chỉ ở bậc đại học và sau đại học từ năm 2018.

Sinh viên có thể tham gia từ năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba, với điều kiện GPA từ 6,0 và IELTS 6.0, không kỹ năng nào dưới 5.5. Các ngành chuyển tiếp gồm Kinh tế xây dựng và Quản lý đô thị, Kiến trúc cùng một số ngành liên quan.

Đối với Đại học Deakin, chương trình chuyển tiếp tín chỉ ở bậc đại học được triển khai từ năm 2020, với các lộ trình 2+2 ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc và 3+2 ngành Kinh tế xây dựng. Điều kiện đầu vào gồm GPA từ 6,5; sinh viên cần đạt IELTS 6.0, không kỹ năng nào dưới 6.0 khi chuyển tiếp sang Australia.

Bên cạnh đó, HUCE còn giới thiệu các chương trình hợp tác với Đại học Northampton (Vương quốc Anh), Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), Đại học Chosun và Đại học Jeonju (Hàn Quốc).

Sự đa dạng về đối tác, điểm đến và lộ trình đào tạo mang đến thêm lựa chọn cho sinh viên muốn trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế tại châu Âu, châu Đại Dương và châu Á.

Theo giới thiệu tại hội thảo, các chương trình có mức học phí và điều kiện chuyển tiếp khác nhau, giúp sinh viên cân nhắc theo năng lực học tập và khả năng tài chính.

Việc tư vấn lộ trình, hỗ trợ thông tin và tạo điều kiện tiếp cận các chương trình cũng là nội dung được Khoa Đào tạo quốc tế chú trọng, nhằm giúp sinh viên chủ động chuẩn bị hành trang trước khi học tập ở nước ngoài.

Các chương trình hướng tới mở rộng lựa chọn học tập cho sinh viên HUCE, giúp người học chủ động xây dựng lộ trình đào tạo và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Đào tạo quốc tế, đồng thời hướng tới dấu mốc 60 năm thành lập Đại học Xây dựng Hà Nội.