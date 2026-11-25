Giới thiệu công nghệ xử lý nền đất yếu và giảm chấn công trình

Hội thảo chuyên đề về công nghệ T-BAGS, DEM, FEM và hóa lỏng nền đất do Công ty Takeuchi Việt Nam giới thiệu tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý nền đất yếu, tối ưu hóa kết cấu móng và giảm thiểu tác động của động đất đối với công trình.

Hoạt động cũng mở rộng kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu và tuyển dụng.

Công ty Tekeuchi Việt Nam và các sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo chuyên đề.

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động kết nối doanh nghiệp với nhà trường trong việc đưa kiến thức thực tiễn, công nghệ và kinh nghiệm nghề nghiệp đến với sinh viên.

Đây cũng là hoạt động được khoa và nhà trường thường xuyên triển khai nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những vấn đề thực tế của ngành xây dựng, bổ sung kiến thức bên cạnh chương trình đào tạo trên giảng đường.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Takeuchi Việt Nam giới thiệu các phương pháp tối ưu hóa kết cấu nền móng, xử lý nền đất yếu và giải pháp giảm chấn công trình, trong đó tập trung vào công nghệ T-BAGS, TNF và ứng dụng phân tích FEM trong đánh giá biến dạng nền đất, nguy cơ hóa lỏng.

Theo giới thiệu, công nghệ T-BAGS được phát triển theo nguyên lý giảm chấn thông qua cơ chế trượt.

Hệ thống sử dụng các túi đặc biệt chứa cát, bố trí thành lớp dưới kết cấu móng và sàn công trình. Khi xảy ra động đất, cơ chế trượt giữa các lớp túi góp phần hấp thụ năng lượng rung động, giảm tác động của chuyển động ngang lên công trình.

Giải pháp hướng tới nâng cao khả năng ứng phó của công trình trước tác động địa chấn, hạn chế thiệt hại và tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Đây là công nghệ đã được Takeuchi nghiên cứu, phát triển và đăng ký sáng chế tại Nhật Bản. Doanh nghiệp cũng giới thiệu các thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải, chịu cắt lặp lại theo chu kỳ và thí nghiệm trên bàn lắc nhằm đánh giá đặc tính giảm chấn của hệ thống.

Bên cạnh T-BAGS, phương pháp TNF được giới thiệu với cấu trúc kết hợp lớp đất gia cố dạng lưới, kết cấu móng và bản sàn, hướng tới phân phối tải trọng công trình trên diện rộng, hạn chế lún lệch và tối ưu chi phí xây dựng.

Theo cách tiếp cận này, lớp đất gia cố được tổ chức theo dạng lưới, kết hợp với móng và sàn tạo thành hệ thống chịu lực đồng bộ, giúp tận dụng khả năng chịu tải của nền đất sau gia cố.

Phương pháp TNF2.0 tiếp tục được phát triển theo hướng tối ưu lượng đất gia cố dựa trên phân bố ứng suất, qua đó giảm lượng vật liệu sử dụng nhưng vẫn hướng tới bảo đảm khả năng chịu tải và hạn chế biến dạng nền đất.

Đây là giải pháp cải tạo nền đất nông, sử dụng các thiết bị thi công thông dụng, giảm số lượng công đoạn và hướng tới tiết kiệm chi phí xây dựng.

Theo nội dung trình bày tại hội thảo, các giải pháp được doanh nghiệp giới thiệu có thể hướng tới giảm khoảng 40% độ lún, giảm khoảng 40% lượng bê tông sử dụng và rút ngắn khoảng 50% thời gian thi công trong những điều kiện ứng dụng phù hợp.

Bên cạnh đó, phương pháp TNF được đề cập với khả năng hạn chế xáo trộn nền đất, giảm ảnh hưởng đến hạ tầng ngầm, sử dụng máy móc đa năng, giảm chi phí công trường, nhà tạm, lượng đất thải và chi phí vòng đời công trình.

Các giải pháp cũng hướng tới hạn chế lún lệch và giảm thiệt hại khi công trình chịu tác động động đất.

Những nội dung phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM cũng được đề cập trong chuyên đề, phục vụ đánh giá độ lún cố kết, biến dạng nền đất, phân bố ứng suất và nguy cơ hóa lỏng dưới tác động tải trọng hoặc động đất.

Thông qua mô hình phân tích, các kỹ sư có thể đánh giá phản ứng của nền đất, hỗ trợ lựa chọn giải pháp thiết kế và cải tạo phù hợp với điều kiện địa chất cụ thể.

Công ty Tekeuchi Việt Nam thuộc Tập đoàn Takeuchi được thành lập năm 1990 tại Hiroshima, Nhật Bản. Trong hơn 30 năm phát triển, tập đoàn tập trung nghiên cứu các phương pháp xây dựng trong lĩnh vực cải tạo nền đất yếu và kết cấu nền móng, hướng tới các giải pháp có chi phí hợp lý, chất lượng và khả năng ứng dụng thực tế.

Phương pháp TNF được doanh nghiệp đưa vào ứng dụng từ năm 1993. Đến năm 2009, tập đoàn ghi nhận 100 công trình ứng dụng phương pháp này; năm 2015 đạt 500 công trình, năm 2018 đạt 1.000 công trình và tháng 8/2021 đạt 1.500 công trình. Đến tháng 4/2025, Takeuchi công bố đạt mốc 2.000 công trình ứng dụng TNF, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương ở Nhật Bản.

Quá trình phát triển công nghệ của tập đoàn gắn với hoạt động nghiên cứu, đăng ký sáng chế và cải tiến các phương pháp nền móng. Website chính thức của Takeuchi công bố nhiều bằng sáng chế tại Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam, liên quan đến công nghệ TNF, TNF-D, TNF-DD, TNF2.0, T-BAGS và các giải pháp xử lý nền đất, chống hóa lỏng.

Không chỉ tập trung vào công nghệ nền móng, Takeuchi còn giới thiệu việc ứng dụng BIM, FEM và ICT trong các quy trình thiết kế, dự toán, thi công và quản lý chất lượng.

Theo website doanh nghiệp, quy trình quản lý chất lượng được triển khai theo các bước thiết kế và thi công, kết hợp ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ triển khai công trình.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

Thông qua bài giảng chuyên đề, sinh viên có cơ hội tìm hiểu những giải pháp công nghệ được phát triển từ thực tiễn nghiên cứu và thi công tại Nhật Bản, đồng thời tiếp cận các vấn đề đặt ra trong thiết kế nền móng, xử lý nền đất yếu, giảm chấn và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng.

Các nội dung chuyên sâu như cơ chế giảm chấn, phân tích nền đất bằng FEM, tối ưu vật liệu và lựa chọn giải pháp nền móng không chỉ bổ sung kiến thức chuyên ngành mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa thiết kế, tính toán, thi công và quản lý chất lượng công trình.

Đây cũng là cơ hội để người học tìm hiểu yêu cầu kỹ năng, năng lực chuyên môn và định hướng phát triển nghề nghiệp trong môi trường doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

Hội thảo không chỉ là hoạt động giới thiệu công nghệ đặc thù trong lĩnh vực nền móng mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp, tăng cường kết nối giữa đào tạo đại học với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực xây dựng có khả năng tiếp cận công nghệ mới và môi trường làm việc quốc tế.