Đại học Xây dựng Hà Nội giới thiệu bộ giáo trình quốc tế về xây dựng công trình phức tạp

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Phú Doanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực khoa học, giáo dục và đào tạo có bề dày lịch sử.

Đại học Xây dựng Quốc gia Moskva đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhà khoa học ngành Xây dựng Việt Nam, trong đó có nhiều giảng viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

PGS.TS Bùi Phú Doanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cảm ơn Ban lãnh đạo Đại học Xây dựng Quốc gia Moskva và nhóm tác giả đã biên soạn, trao tặng nhà trường bộ giáo trình có giá trị.

Theo PGS.TS Bùi Phú Doanh, ba lĩnh vực được đề cập trong bộ giáo trình đều gắn với những ngành trọng điểm và định hướng chiến lược của nhà trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Nhà trường sẽ phối hợp giữa thư viện với các khoa, bộ môn để khai thác hiệu quả bộ giáo trình, phục vụ công tác xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên.

Đồng thời, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Đại học Xây dựng Quốc gia Moskva thông qua trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo chung, nghiên cứu khoa học, biên soạn và chuyển ngữ học liệu chuyên ngành.

Bộ giáo trình gồm ba phần, tập trung vào những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao của ngành Xây dựng hiện đại.

Đại diện Đại học Xây dựng Quốc gia Moskva cho biết, việc biên soạn bộ giáo trình xuất phát từ yêu cầu cập nhật kiến thức trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và quá trình số hóa.

Để thực hiện, nhóm biên soạn đã tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, nhằm xây dựng tài liệu đáp ứng những yêu cầu mới của ngành Xây dựng.

Tại chương trình, các chuyên gia Đại học Xây dựng Quốc gia Moskva đã giới thiệu bộ giáo trình gồm ba phần, tập trung vào những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao của ngành Xây dựng hiện đại.

Toàn cảnh lễ giới thiệu.

Cụ thể, phần thứ nhất đề cập đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và công nghệ phức tạp.

Phần thứ hai giới thiệu các giải pháp kỹ thuật đổi mới trong thiết kế, xây dựng đường hầm và cầu.

Phần thứ ba tập trung vào khai thác không gian ngầm, các giải pháp tổ chức không gian, mặt bằng và kết cấu cho hệ thống đường sắt đô thị, các nút giao trung chuyển.

Các nội dung được chia sẻ từ kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực tiễn của các nhà khoa học, chuyên gia Nga, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Việc giới thiệu bộ giáo trình là hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình chào mừng 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1966 - 2026), góp phần tăng cường kết nối học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.