Đại học Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới 2027

14 đại học Việt Nam được xếp hạng thế giới của THE. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bảng xếp được được tổ chức Times Higher Education (THE) công bố ngày 30/9.

So với năm trước, Việt Nam có thêm 3 đại diện lần đầu góp mặt vào bảng xếp hạng này, gồm Đại học Kinh tế Quốc dân (1.601-1.800), Đại học Cần Thơ (hạng 2.001+), trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (hạng 2.001+),

Trong số 14 trường, Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP.HCM cùng dẫn đầu với hạng 701-800. Tuy nhiên, cả hai đều tụt hạng so với năm ngoái. Trong đó, Đại học Duy Tân hạ khoảng 100 bậc, còn Đại học Kinh tế TP.HCM rơi khoảng 200 bậc.

Tiếp đến là trường Đại học Y Hà Nội với thứ hạng 801-1.000, trường Đại học Tôn Đức Thắng hạng 1.001-1.200.

Đáng chú ý, không có đại diện nào của Việt Nam tăng hạng, chỉ 2 trường giữ nguyên hạng so với năm ngoái, gồm trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, hai trường là trường Đại học Y Dược Cần Thơ và trường Đại học Nam Cần Thơ xuất hiện trong bảng xếp hạng nhưng được gắn nhãn "Reporter" - trường đã nộp đầy đủ dữ liệu cho THE, nhưng chưa đạt các tiêu chuẩn tối thiểu để được xếp thứ hạng chính thức.

Danh sách 14 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới của THE năm 2027 như sau:

Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của THE quy tụ 2.297 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đến từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xét trên toàn thế giới, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong 11 năm liên tiếp.

Anh và Mỹ tiếp tục thống trị top 10, với Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) hạng 2, Đại học Stanford (Mỹ) vị trí thứ 3, đồng hạng với Đại học Princeton (Mỹ). Trong khi đó, Đại học Cambridge giữ vị trí thứ 5.

Lần đầu tiên có ba trường đại học châu Á lọt vào top 15, trong đó, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) vươn lên vị trí thứ 11, sau khi kẹt ở hạng 12 trong 3 năm liên tiếp.