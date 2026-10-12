Đại học và doanh nghiệp bắt tay đào tạo nhân lực cho kỷ nguyên số

UEH ký kết các thỏa thuận hợp tác với SAP Việt Nam và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái SAP. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Hội nghị quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ cùng giảng viên, sinh viên, tập trung thảo luận về nhu cầu nhân lực trong bối cảnh AI được ứng dụng ngày càng sâu vào hoạt động doanh nghiệp; những thay đổi cần thiết trong đào tạo đại học và cơ chế hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho rằng khi dữ liệu, AI và tự động hóa tham gia ngày càng sâu vào hoạt động doanh nghiệp, cách thức tổ chức công việc, ra quyết định và tạo ra giá trị cũng thay đổi. Thách thức đặt ra là năng lực con người, phương thức quản trị và khả năng ứng dụng công nghệ phải theo kịp quá trình chuyển đổi này.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, doanh nghiệp cần nguồn nhân lực và giải pháp phù hợp; cơ quan quản lý cần cơ sở tri thức và cơ chế phối hợp; trong khi các trường đại học phải nhận diện những nhu cầu mới để định hướng nghiên cứu, chuẩn bị năng lực cho người học.

“Mục tiêu của sự hợp tác là đào tạo, nghiên cứu những gì nền kinh tế, xã hội cần, không chỉ những gì nhà trường đang có”, PGS-TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Ông cho rằng hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp cần được thực hiện thường xuyên và cụ thể, với sự tham gia của các bên từ xác định vấn đề, xây dựng giải pháp đến triển khai, đánh giá và tạo ra giá trị. Doanh nghiệp có thể đưa những bài toán thực tế, kinh nghiệm và điều kiện ứng dụng vào trường đại học; nhà trường phát huy năng lực nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên để cùng giải quyết.

TPHCM cần nhân lực mọi lĩnh vực biết ứng dụng công nghệ

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Theo ông Trần Trọng Tuyên, chuyển đổi số tích hợp AI và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao là những trụ cột chiến lược. Tuy nhiên, công nghệ không phải mục tiêu cuối cùng mà giá trị phải được thể hiện bằng hiệu quả công việc, năng suất và những lợi ích cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, yêu cầu về nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI không chỉ đặt ra đối với những người làm công nghệ.

“Thành phố không chỉ cần đội ngũ chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ số mà còn cần nguồn nhân lực ở mọi lĩnh vực có khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, đổi mới quy trình và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường làm việc”, ông Trần Trọng Tuyên nhấn mạnh.

Đại diện Sở KH-CN TPHCM cũng đề nghị doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, góp ý xây dựng chương trình đến cung cấp bối cảnh thực tế, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, TPHCM có nhiều nguồn lực mạnh nhưng nếu các nguồn lực chỉ “đứng cạnh nhau” mà chưa phối hợp, tích hợp thì chưa tạo ra sức mạnh và giá trị tương xứng. Vì vậy, bên cạnh mô hình hợp tác “ba nhà” gồm Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, có thể mở rộng thành “ba nhà cộng”, kết nối thêm nhà đầu tư, đối tác quốc tế và các thành phần khác của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đưa bài toán doanh nghiệp vào giảng đường

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, cho rằng quá trình tiến tới mô hình doanh nghiệp tự vận hành sẽ làm thay đổi cả phương thức hoạt động lẫn yêu cầu đối với nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Khi AI và các tác nhân AI (AI agent) ngày càng được tích hợp vào quy trình, nhiều phần việc có thể được tự động hóa và chuẩn hóa hơn. Con người vì vậy sẽ đảm nhiệm nhiều hơn những công việc mang tính chiến lược, đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định.

Theo ông Nguyễn Hồng Việt, để chuẩn bị cho môi trường này, sinh viên không nên chỉ học cách sử dụng một phần mềm hay công nghệ cụ thể mà cần hiểu quy trình và cách thức vận hành doanh nghiệp, đồng thời liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng về AI.

Theo thông tin từ SAP, hiện có khoảng 440.000 doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới sử dụng các giải pháp của hãng; tại Việt Nam có khoảng 800 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Việt cho rằng việc được tiếp cận sớm với các quy trình quản trị doanh nghiệp giúp sinh viên có nền tảng tốt hơn để bắt nhịp với công việc sau khi tốt nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội làm việc tại doanh nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế.

Đại diện SAP Việt Nam cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với các trường đại học thông qua các hoạt động học thuật, đào tạo và phát triển kỹ năng. Việc kết nối công nghệ với nội dung đào tạo được kỳ vọng giúp sinh viên không chỉ biết sử dụng công cụ mà còn hiểu cách công nghệ được ứng dụng để giải quyết những bài toán thực tế trong doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, UEH ký kết các thỏa thuận hợp tác với SAP Việt Nam và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái SAP, nhằm cụ thể hóa hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực số. Các bên hướng tới đưa công nghệ, quy trình và bài toán thực tế của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo; tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tiếp cận môi trường thực tiễn, tham gia nghiên cứu ứng dụng và phát triển giải pháp.