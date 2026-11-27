PGS.TS Phạm Hùng Quý.

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán vừa công bố kết quả vòng chung khảo xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 với 58 công trình được Hội đồng vòng chung khảo xét chọn đạt giải. Trong đó, Trường Đại học FPT có 4 giải Nhất thuộc về công trình từ các giảng viên Phạm Hùng Quý, Hoàng Mạnh Trường, Lê Văn Đính, Nguyễn Văn Hoàng và và 1 giải Nhì của giảng viên Nguyễn Xuân Việt Nhân.

Trong số 10 giải Nhất được xét tặng, Trường Đại học FPT có nhiều giải nhất, theo sau là trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội với 2 giải, cùng với đó là Trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Đà Lạt đều có 1 giải.

4 công trình đạt giải Nhất của giảng viên Trường Đại học FPT gồm: “When does a perturbation of the equations preserve the normal cone” (tác giả Phạm Hùng Quý, đồng tác giả Ngô Việt Trung), “Quillen cohomology of enriched operads” (Hoàng Mạnh Trường), “Equivariant lattice bases” (Lê Văn Đính, đồng tác giả Tim Römer) và “The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality in dimension n” (Nguyễn Văn Hoàng). Công trình đạt giải Nhì là “Lipschitz continuity of Lipschitz-Killing curvature densities at infinity” (Nguyễn Xuân Việt Nhân, đồng tác giả Đinh Sĩ Tiệp).

TS Hoàng Mạnh Trường.

TS Lê Văn Đính và đồng tác giả GS. Tim Römer (Hiệu trưởng Đại học Osnabrück, CHLB Đức).

TS Nguyễn Văn Hoàng.

TS Nguyễn Xuân Việt Nhân.

Các công trình đạt giải của giảng viên Trường Đại học FPT đều giải quyết những bài toán gốc của Toán học hiện đại: đi tìm sự ổn định giữa những biến động (nhiễu), tìm ra quy luật hữu hạn trong những không gian vô hạn, và xác lập những giới hạn chuẩn xác nhất. Đây chính là nền tảng lý thuyết cốt lõi phục vụ cho khoa học dữ liệu, vật lý toán và các thuật toán tối ưu trong kỷ nguyên số.

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020 với một trong những mục tiêu nhằm nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Được tổ chức 3 năm 1 lần, giải thưởng này dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý, giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân có công trình toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực toán học và thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Các công trình tham gia xét tặng giải thưởng trải qua hai vòng đánh giá gồm sơ khảo và chung khảo, dựa trên hai nhóm tiêu chí chính. Thứ nhất là giá trị khoa học và công nghệ, thể hiện qua những đóng góp mới về tri thức, phát hiện khoa học, khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới và tiềm năng ứng dụng. Thứ hai là chất lượng công bố khoa học, với yêu cầu công trình được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science (WoS), xếp hạng Q1 hoặc Q2.