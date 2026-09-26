Đại học Trà Vinh duy trì Top 200 đại học xanh, phát triển bền vững trên thế giới

Ngày 26.9, Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, tổ chức UI GreenMetric World University Rankings (bảng xếp hạng toàn cầu uy tín do Đại học Indonesia khởi xướng), vừa công bố kết quả xếp hạng năm 2026 đối với 2.016 cơ sở giáo dục đại học đến từ 110 quốc gia.

Đây là lần thứ 17 bảng xếp hạng được thực hiện và là một trong những hệ thống đánh giá quốc tế, tập trung chuyên sâu vào phát triển bền vững của các trường đại học.

Trong bảng xếp hạng mới nhất của UI GreenMetric World University Rankings Đại học Trà Vinh (TVU) đứng thứ 179 thế giới, thứ 103 châu Á và thứ 1 tại Việt Nam

Trong bảng xếp hạng mới nhất, Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University - TVU) đứng thứ 179 thế giới, thứ 103 châu Á và thứ 1 tại Việt Nam, với tổng điểm 8.337,5. Như vậy, TVU tiếp tục đứng trong Top 200 đại học xanh và phát triển bền vững trên thế giới, trong bối cảnh số lượng cơ sở tham gia UI GreenMetric ngày càng mở rộng.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, TVU đạt điểm trên bảy nhóm tiêu chí: Cơ sở hạ tầng (SI) 875 điểm; Năng lượng và biến đổi khí hậu (EC) 1.525 điểm; Chất thải (WS) 1.425 điểm; Nước (WR) 925 điểm; Giao thông (TR) 1.550 điểm; Giáo dục và nghiên cứu (ED) 1.025 điểm; Quản trị và số hóa (GD) 1.012,5 điểm. Tổng cộng đạt 8.337,5 điểm.

Chủ đề của UI GreenMetric 2026 là “Advancing Sustainable Campuses through Governance, Digitalization, and Integrated Performance”, nhấn mạnh việc thúc đẩy các khuôn viên đại học bền vững thông qua quản trị, số hóa và hiệu quả tích hợp.

Bệnh viện Đại học Trà Vinh, thuộc TVU

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc TVU cho hay, nhà trường đã duy trì vị trí trong nhóm 200 đại học xanh, phát triển bền vững trên thế giới trong nhiều năm qua. Trong chiến lược phát triển của nhà trường, yếu tố bền vững ngày càng được đặt trong mối quan hệ với đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng.

Vì vậy, khái niệm “đại học xanh” tại TVU có thể được nhìn rộng hơn: xanh trong không gian học tập, xanh trong vận hành, xanh trong tư duy nghiên cứu và xanh trong trách nhiệm với cộng đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hòa, tính đến tháng 8.2026, TVU có 30 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, góp phần đưa nhà trường vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có nhiều chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN, FIBAA, ABET. Đây cũng là kết quả mà TVU đang hướng đến: Chất lượng đào tạo, kiểm định quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, tác động xã hội.

TVU còn được giao nhiệm vụ trọng điểm đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Hiện, TVU hoạt động theo mô hình đa ngành, đa bậc học từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, các chuyên khoa cấp I, cấp II... TVU có 5 trường thành viên gồm: Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Kinh tế, Luật; Trường Y dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Thực hành sư phạm.

Bên cạnh đó, TVU còn có hệ thống Bệnh viện Đại học Trà Vinh, Viện dừa ĐBSCL, Viện Công nghệ sinh học, Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm LOTUS - thích ứng biến đổi khí hậu... với quy mô đào tạo hơn 20.000 sinh viên.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chung thì TVU là trường đại học duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Những năm qua, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (thành viên của TVU) đã đào tạo và cung cấp hàng ngàn nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học. Trong đó, có hơn 4.317 người thuộc đội ngũ trí thức người dân tộc Khmer.