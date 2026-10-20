Đại học Trà Vinh được công nhận là điểm du lịch ở Vĩnh Long

Sáng 20.10, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa có quyết định về việc công nhận Đại học Trà Vinh (Khu I) là điểm du lịch mới của tỉnh. Đây là sự kiện mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch, khi kết hợp giữa không gian giáo dục, văn hóa tri thức và trải nghiệm du lịch học đường.

Đại học Trà Vinh vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận là điểm du lịch

Theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long, điểm du lịch Đại học Trà Vinh (Khu I) nằm ở số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường Hòa Thuận. Khu vực này sở hữu không gian rộng, với tổng diện tích hơn 40ha. Vị trí tiếp giáp với khu dân cư Hòa Thuận và khu đất nông nghiệp phường Trà Vinh, tạo nên một quần thể gắn kết với cộng đồng cư dân địa phương.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho Ban giám đốc Đại học Trà Vinh tổ chức, quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện đối với các hoạt động du lịch diễn ra trong phạm vi khuôn viên trường.

Đồng thời, giao Sở VHTTDL, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn Đại học Trà Vinh trong quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng mô hình du lịch đúng quy định, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào ngành du lịch của tỉnh.

TS. Thạch Thị Dân (đứng giữa), Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh thông tin với các sở, ngành tỉnh Vĩnh Long về quá trình xây dựng điểm du lịch ở nhà trường

Theo TS. Thạch Thị Dân, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh, nhiều năm qua nhà trường đã đầu tư xây dựng khuôn viên như một "lá phổi xanh" với nhiều cây cổ thụ, cùng hệ sinh thái thực vật đa dạng và các khu vườn thực nghiệm trong lành.

Du khách khi bước chân vào khuôn viên trường sẽ cảm nhận không gian mát mẻ, trong lành, tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Kiến trúc của “đại học xanh” là sự giao thoa hài hòa giữa nét hiện đại từ khu giảng đường, thư viện thông minh, đến cảnh quan thiên nhiên…

Một góc khuôn viên xanh ở Đại học Trà Vinh

Hiện nay, mô hình du lịch học đường đang là xu hướng được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình quan tâm. Việc tham quan Đại học Trà Vinh không chỉ mang tính chất giải trí, thư giãn, mà còn là cơ hội để các bạn học sinh phổ thông trải nghiệm một môi trường đại học hiện đại, nhằm định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Những khu vực như phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khu nông nghiệp công nghệ cao của nhà trường hứa hẹn mang đến những hoạt động trải nghiệm thực tế thú vị và bổ ích.

Tới đây, nhà trường tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục và định hướng điểm du lịch trở thành nơi check-in không thể bỏ qua đối với du khách thập phương; đặc biệt là những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp tri thức, gắn với thiên nhiên xanh ở khu vực Trà Vinh, nơi có hệ thống cây cổ thụ nhiều nhất miền Tây…

Đoàn công tác của các sở, ngành tỉnh Vĩnh Long khảo sát, thẩm định điểm du lịch ở Đại học Trà Vinh

Trước đó, vào ngày 22.9, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung và đại diện các ngành liên quan đã đến khảo sát, thẩm định điểm du lịch Đại học Trà Vinh.

Các ngành chức năng đã khảo sát cảnh quan, không gian xanh, cơ sở vật chất, hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ và các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách tham quan, trải nghiệm.

Sinh viên Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (Đại học Trà Vinh) biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ

Đồng thời, tham quan phòng trưng bày không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, khu vực giới thiệu sản phẩm quà lưu niệm, phòng nuôi cấy phôi dừa sáp, nuôi nấm đông trùng hạ thảo, khu vườn dừa sáp, khu ký túc xá sinh viên và một số địa điểm khác...

Sau khi khảo sát và thẩm định, các ngành chức năng đánh giá Đại học Trà Vinh đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là điểm du lịch ở Vĩnh Long.