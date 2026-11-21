Chi hơn 100 tỷ đồng lắp hệ thống theo dõi sinh viên

Một trường đại học hàng đầu ở miền Đông Trung Quốc đã chi hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 116 tỷ đồng) để lắp đặt hệ thống lớp học thông minh, có khả năng theo dõi tỷ lệ sinh viên ngẩng đầu - chỉ số được dùng để đánh giá mức độ chú ý trong giờ học - và liên kết dữ liệu này với kết quả học tập.

Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, trở thành tâm điểm tranh luận sau khi một số sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội rằng hệ thống lớp học thông minh sẽ được đưa vào vận hành từ tuần đầu tiên của tháng 11, theo Haibao News.

Hệ thống sử dụng nhiều camera trong mỗi phòng học, có chức năng điểm danh, phát hiện sinh viên đi học muộn và theo dõi tỷ lệ ngẩng đầu của người học.

Một số sinh viên cho biết giảng viên thông báo dữ liệu thu thập được sẽ ảnh hưởng đến điểm đánh giá của họ. Thậm chí, những người có kết quả đánh giá thấp trong lớp có thể bị tước quyền dự thi.

Hệ thống sử dụng nhiều camera trong mỗi phòng học để theo dõi việc điểm danh, đi học muộn và tỷ lệ sinh viên ngẩng đầu. Ảnh: Sohu

Hệ thống được lắp đặt tại 113 phòng học trong kỳ nghỉ hè. Theo hồ sơ mời thầu, dự án có kinh phí 31,52 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,7 triệu USD), bao gồm các chức năng kiểm tra và nhận diện khuôn mặt, đếm số người và theo dõi tỷ lệ ngẩng đầu.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc, bởi Đại học Nam Kinh nằm trong nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu nước này.

Nhiều sinh viên bày tỏ lo ngại về nguy cơ quyền riêng tư bị xâm phạm, dữ liệu khuôn mặt bị nhà trường và công ty công nghệ tham gia dự án thu thập.

Trước sức ép dư luận, ngày 4/11, Đại học Nam Kinh ra thông báo cho biết sẽ không sử dụng hệ thống lớp học thông minh để theo dõi tỷ lệ ngẩng đầu của sinh viên, bởi phương pháp dạy và học trong các lớp học hiện nay rất đa dạng.

Nhà trường cũng cam kết hệ thống sẽ không thu thập dữ liệu sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt nếu chưa được cấp phép.

AI có thể đánh giá sai hành vi của sinh viên

Ông Xing Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21, cho rằng việc sinh viên ngẩng đầu trong lớp không đồng nghĩa với việc họ đang theo dõi và hiểu nội dung bài giảng.

“Nếu nội dung bài giảng không hấp dẫn mà nhà trường lại sử dụng công nghệ cao để buộc sinh viên phải ngẩng đầu nghe giảng hoặc ngồi ở những hàng ghế đầu, điều đó thực chất không cải thiện được hiệu quả giảng dạy”, ông Xing nhận định.

Theo chuyên gia này, đây đơn thuần là biểu hiện của bệnh hình thức trong công tác quản lý.

Đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Nanjing University

Đại học Nam Kinh không phải trường đại học đầu tiên ở Trung Quốc triển khai hệ thống thông minh để giám sát hoạt động trong lớp học.

Năm 2024, Đại học Sư phạm Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã lắp đặt một nền tảng giám sát lớp học nhằm ghi lại và phân tích các hoạt động tương tác trong giờ học.

Năm ngoái, Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, tỉnh Giang Tô, cho biết nền tảng lớp học thông minh của trường không chỉ có thể điểm danh, phân tích “trạng thái trong lớp” của sinh viên mà còn ghi âm, chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực và nhận diện các từ ngữ nhạy cảm.

Một báo cáo được cổng thông tin giáo dục cernet.edu.cn đăng tải hồi tháng 6 cho biết, một giảng viên tại một trường đại học Trung Quốc (không nêu tên) đã nhận kết quả đánh giá giảng dạy thấp sau khi hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong lớp học ghi nhận tổng cộng 300 lần sinh viên cúi đầu sử dụng điện thoại.

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện các sinh viên chỉ đang tra cứu tài liệu trên thiết bị để chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm.

Một sinh viên khác thậm chí bị hệ thống gắn nhãn “rối loạn chú ý” vì camera ghi lại hình ảnh em cúi đầu trong suốt buổi học. Thực tế, sinh viên này chỉ đang ghi chép bài.