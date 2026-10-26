Đại học thuộc tỉnh duy nhất ở Việt Nam có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo công khai tài chính năm 2025, Đại học Trà Vinh ghi nhận tổng thu hoạt động 1.101 tỷ đồng, vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Trong tổng nguồn thu, giáo dục và đào tạo đóng góp 1.033 tỷ đồng, chiếm gần 94%. Riêng học phí và lệ phí từ người học đạt 1.016 tỷ đồng, tương đương hơn 92% tổng thu. Khoản thu khác từ hoạt động giáo dục và đào tạo là 17 tỷ đồng.

Nguồn thu từ khoa học và công nghệ đạt 65 tỷ đồng, toàn bộ được ghi nhận ở khoản thu khác. Trường không ghi nhận nguồn thu từ hợp đồng, tài trợ của ngân sách nhà nước hoặc bên ngoài trong nhóm hoạt động khoa học và công nghệ. Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước hoặc nhà đầu tư đạt 3 tỷ đồng.

Đại học Trà Vinh

Tổng chi hoạt động của Đại học Trà Vinh năm 2025 là 1.049 tỷ đồng. Trong đó, chi cơ sở vật chất và dịch vụ chiếm phần lớn với 812 tỷ đồng, tương đương khoảng 77,4% tổng chi.

Chi cho đào tạo đạt 479 tỷ đồng, chi phí chung và chi khác là 308 tỷ đồng. Chi nghiên cứu đạt 11 tỷ đồng, trong khi chi phát triển đội ngũ là 14 tỷ đồng.

Chi lương và thu nhập đạt 208 tỷ đồng, gồm 121 tỷ đồng dành cho giảng viên và 87 tỷ đồng dành cho cán bộ khác. Khoản này chiếm gần 19,8% tổng chi hoạt động.

Đối với hỗ trợ người học, trường chi 28 tỷ đồng, trong đó 27 tỷ đồng dành cho học bổng và hỗ trợ học tập, 1 tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu. Khoản chi khác được ghi nhận ở mức 1 tỷ đồng.

Sau khi cân đối thu và chi, trường đạt chênh lệch thu chi 52 tỷ đồng, tương đương 4,72% tổng thu.

Trong nhóm các trường đại học có tổng thu hoạt động vượt 1.000 tỷ đồng tại Việt Nam, Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học duy nhất trực thuộc địa phương.

Trường Đại học Trà Vinh được thành lập ngày 19/6/2006 theo Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh sau 5 năm triển khai Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada đồng tài trợ.

Trường hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo, từ cao đẳng, đại học đến sau đại học, với định hướng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường, hướng tới phát triển đại học định hướng ứng dụng theo chuẩn mực khu vực và quốc tế. Đề án gắn quyền tự chủ với trách nhiệm bảo đảm cơ hội học tập cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Tháng 4/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh với 5 trường thành viên. Các đơn vị gồm Trường Kinh tế - Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Y dược cùng Bệnh viện Đại học Trà Vinh; Trường Kỹ thuật Công nghệ và Trường Thực hành sư phạm.