Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Ba sự kiện kết nối giáo dục, khoa học công nghệ và quốc tế

Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Đại học Thái Nguyên do Giám đốc Đại học Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng làm Trưởng đoàn. Hai bên rà soát nội dung, thống nhất phương án tổ chức chuỗi sự kiện hợp tác trọng điểm trong tháng 11/2026, cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động tập trung vào ba sự kiện có sự tham gia của các cơ sở giáo dục, chuyên gia và đối tác quốc tế, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, kết nối nghiên cứu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa đối với phát triển địa phương.

Cụ thể, từ ngày 11–13/11, Hội thảo quốc tế “Đối thoại chiến lược quốc tế và trao đổi học thuật (ISDAE) 2026 - Hợp tác Philippines - Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, kinh doanh và công nghệ” sẽ được tổ chức, hướng tới tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các bên.

Ngày 16/11, Hội thảo quốc tế “Tăng cường liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển tỉnh Lào Cai và hội nhập quốc tế” sẽ tập trung vào mô hình liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Đây là diễn đàn trao đổi về định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, gắn hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, trong hai ngày 15 và 16/11, Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên AI: Kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Diễn đàn dự kiến có hơn 20 trường đại học lớn của Trung Quốc tham gia cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, chuyên gia quốc tế và lưu học sinh.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề, chuỗi sự kiện còn có hoạt động kết nối, giao lưu học thuật, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua đó, Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò của một cơ sở giáo dục đại học quan trọng tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai năng động, chủ động hội nhập.

Mở rộng hợp tác đào tạo, hình thành các trung tâm chuyên sâu tại Lào Cai

Không dừng ở các hoạt động trao đổi học thuật, chuỗi sự kiện tháng 11/2026 còn gắn với những nội dung hợp tác cụ thể giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất nội dung công bố quyết định thành lập, ra mắt Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng -Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là những nội dung hợp tác hướng tới mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, hai bên dự kiến triển khai kế hoạch tập huấn và trao tặng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục STEAM tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Những hoạt động này góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa địa phương và cơ sở giáo dục đại học đi vào các lĩnh vực cụ thể, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học đến ứng dụng công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảo đảm tiến độ, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ

Để chuỗi sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Đại học Thái Nguyên triển khai công tác chuẩn bị. Tại buổi làm việc ngày 6/11, hai bên thống nhất phương châm thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành”. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện nội dung hội thảo, chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động hợp tác.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai trong công tác chuẩn bị. Trước thời điểm tổ chức chuỗi sự kiện đang đến gần, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện từng nhiệm vụ, bảo đảm công tác tổ chức chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện hợp tác trọng điểm trong tháng 11/2026 được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào Cai và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, đây cũng là cơ hội mở rộng kết nối quốc tế, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo thêm nguồn lực tri thức phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương.