Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Tham dự buổi làm việc có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, lãnh đạo các trường đại học thành viên, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Thái Nguyên dự buổi làm việc có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN; TS Nguyễn Văn Tảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN; TS Nguyễn Hồng Liên, Phó Giám đốc ĐHTN; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các ban chức năng, lãnh đạo các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHTN; Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Đại học Thái Nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò chủ động của các trường thành viên, đồng thời nâng cao hiệu quả điều phối và định hướng chiến lược trong toàn Đại học.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Về định hướng hợp tác, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh tiềm năng phối hợp giữa hai đại học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đặc biệt là triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chung, huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Hai bên có thể nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực đào tạo, hai đại học có thể tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học; thúc đẩy công nhận tín chỉ, chương trình đào tạo song bằng và phát triển hệ thống giảng dạy trực tuyến. Đồng chí bày tỏ thống nhất với các nội dung hợp tác được đề xuất, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học của mỗi đại học.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao vị thế, uy tín của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định buổi làm việc là cơ hội để ĐHTN học tập kinh nghiệm về quản trị đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học. PGS.TS Hoàng Văn Hùng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo sau đại học, trao đổi giảng viên, sinh viên, công nhận tín chỉ, đào tạo song bằng; phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

﻿PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về chính sách học bổng dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh; chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; công nhận tín chỉ và xây dựng các học phần dùng chung. Hai bên cũng đề xuất chia sẻ nguồn lực giảng viên, hỗ trợ ký túc xá cho học viên trao đổi; đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, huy động chuyên gia tham gia tư vấn chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, hai đại học có thể phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về khảo thí, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực của mỗi bên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên tập trung hợp tác trong quản trị đại học, chuyển đổi số, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, tổ chức các chương trình học tập, thực tập, nghiên cứu và giao lưu học thuật; từng bước triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với thế mạnh và điều kiện thực tế của mỗi bên... Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là cơ sở quan trọng để Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kết nối, phát huy thế mạnh và chia sẻ nguồn lực, từng bước triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò của hai đại học trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.