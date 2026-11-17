Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo ĐHTN tham quan không gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ.

Nhạc trưởng Lương Hải Anh cùng Dàn nhạc ASP Orchestra mang đến màn trình diễn nghệ thuật giàu cảm xúc - "Bản hoà âm thời đại".

Dự Hội thảo có đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các ban, sở, ngành; UBND các phường, xã; các doanh nghiệp, các đối tác, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Cục Khoa học, Công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các cục, vụ Bộ Khoa học và Công nghệ; các đối tác giáo dục quốc tế với hơn 20 trường Đại học của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Vương Quốc Thái Lan.

Đại biểu ĐHTN dự hội thảo có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHTN; cùng hơn 600 đại biểu, là những nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, nhà giáo dục và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: Lào Cai là tỉnh miền núi, có diện tích trên 13 nghìn km², dân số gần 1,8 triệu người, giữ vị trí cửa ngõ chiến lược trong giao thương quốc tế với nhiều lợi thế về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, logistics, du lịch, nông nghiệp giá trị cao. Tỉnh đang tập trung cao độ mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Tây Nam - Trung Quốc.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Lào Cai đang tập trung đổi mới phương thức quản trị và mô hình phát triển địa phương dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực ứng dụng công nghệ, đạt kết quả bước đầu tích cực: Chỉ số SIPAS năm 2025 thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là tỉnh có kết quả tốt trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với 70 sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đứng thứ 4 cả nước; chủ động hợp tác hiệu quả với trên 250 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế...

Sự phát triển đó của tỉnh Lào Cai luôn nhận được được sự quan tâm đồng hành của các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; trong đó ĐHTN với vai trò Đại học vùng luôn giữ vai trò tiên phong trong xây dựng đội ngũ nhân lực, mở rộng cơ hội học tập cho con em các dân tộc trong tỉnh và đưa tri thức, tiến bộ khoa học, công nghệ tham gia vào quá trình phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trân trọng cảm ơn sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của ĐHTN đối với Lào Cai trong những năm qua. Việc ĐHTN công bố thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và ĐHTN, khẳng định quyết tâm đưa liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đi vào thực chất, mở rộng đào tạo, kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, phát triển giáo dục chất lượng cao và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng, là cơ hội để Lào Cai kết nối tri thức, trao đổi kinh nghiệm và tham vấn chính sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá cao kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình liên kết hiệu quả của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế tham dự Hội thảo và mong muốn các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ, trao đổi, kiến nghị những giải pháp phù hợp trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và liên kết “3 nhà”, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế hợp tác và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Từ thực tiễn của Lào Cai, đồng chí đề xuất 03 vấn đề để Hội thảo nghiên cứu, trao đổi: Cần làm rõ cơ chế để liên kết thực chất, bền vững giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; gắn nhu cầu phát triển thực tế của địa phương với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu; xác định cách thức để 3 nhà cùng tham gia từ đầu, chia sẻ nguồn lực, trách nhiệm, lợi ích và cả rủi ro trong quá trình hợp tác; Đề xuất giải pháp hình thành năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tiềm năng, lợi thế và những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn của từng địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, biên giới, nguồn lực còn hạn chế như Lào Cai. Giải pháp, phương thức kết nối chuyên gia, huy động nguồn lực nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận, ứng dụng công nghệ phù hợp, nhất là trong các lĩnh vực mà cần làm mới mô hình phát triển như: nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ… Cùng với đó, làm rõ cách thức đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn từ nghiên cứu, thử nghiệm đến chuyển giao, thương mại hóa; tăng sự gắn kết giữa bên nghiên cứu và bên sử dụng, để các sáng kiến đáp ứng nhu cầu thực tế và có địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư và hạ tầng để các đề xuất hợp tác, dự án nghiên cứu và hoạt động của ĐHTN cùng các đối tác, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Tỉnh sẵn sàng tạo cơ chế “luồng xanh” trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng những giá trị mới, đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Liên kết “ba nhà” phải được cụ thể hóa bằng sản phẩm, việc làm và giá trị thực tiễn

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đã mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN phát biểu tại Hội thảo.

Theo PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, liên kết ba nhà trong giai đoạn mới cần được tổ chức theo mô hình rõ vai, rõ việc: Nhà nước kiến tạo thể chế, đặt hàng và chia sẻ rủi ro; Nhà trường chuyển hóa tri thức thành nguồn nhân lực, công nghệ và giải pháp; Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, đồng đầu tư và tham gia đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Hiệu quả hợp tác cần được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, cơ hội việc làm và giá trị gia tăng mang lại cho xã hội.

Với vai trò đại học vùng, ĐHTN đang từng bước hiện thực hóa định hướng này bằng những hoạt động hợp tác cụ thể. Hơn mười năm qua, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - phân hiệu đầu tiên của ĐHTN - đã góp phần khẳng định vai trò của một cơ sở giáo dục đại học gắn bó với địa phương, tham gia giải quyết các yêu cầu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Để thúc đẩy liên kết đi vào thực chất, Giám đốc ĐHTN gợi mở ba nội dung trọng tâm: Nhà nước đặt hàng theo nhu cầu phát triển của địa phương, doanh nghiệp cùng đầu tư, nhà trường cam kết chất lượng đầu ra; đồng thiết kế chương trình đào tạo với sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra, giúp người học kết hợp kiến thức giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp; tăng cường chia sẻ dữ liệu, hạ tầng số và nền tảng trí tuệ nhân tạo, hình thành không gian thử nghiệm chung để các ý tưởng, kết quả nghiên cứu sớm được ứng dụng vào thực tiễn.

ĐHTN cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành Trung ương quan tâm xây dựng cơ chế thí điểm phù hợp cho mô hình liên kết tại các vùng miền núi, biên giới; tỉnh Lào Cai tiếp tục đồng hành, đặt hàng các nhiệm vụ cụ thể; cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tích cực tham gia, cùng kiến tạo những chương trình hợp tác có giá trị lâu dài.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ĐHTN tại Lào Cai.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trao Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng Y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Tại Hội thảo, ĐHTN công bố Quyết định số 7500/QĐ-ĐHTN ngày 11/11/2026 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ĐHTN tại Lào Cai. Trường Đại học Y Dược, ĐHTN cũng công bố Quyết định số 2772/QĐ-ĐHYD ngày 10/11/2026 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng Y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai. Việc thành lập hai trung tâm đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa ĐHTN với tỉnh Lào Cai, góp phần mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngay tại địa phương.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng hai trung tâm nhận quyết định thành lập.

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng hai trung tâm nhận quyết định thành lập.

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp của ĐHTN trong hơn 30 năm qua đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Riêng Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai hiện có hơn 3.000 sinh viên, trong đó 80% là con em đồng bào các dân tộc. Hợp tác giữa ĐHTN và tỉnh Lào Cai ngày càng được mở rộng, từ đào tạo đến giáo dục STEM, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng chí đánh giá cao việc thành lập hai trung tâm tại Lào Cai, coi đây là bước phát triển thiết thực nhằm đưa hoạt động đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và huấn luyện kỹ năng y khoa đến gần hơn với người học, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các bên tập trung triển khai bốn nhiệm vụ: lấy bài toán phát triển của địa phương và doanh nghiệp làm điểm xuất phát của hợp tác; gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực và yêu cầu thực tiễn; phát huy vai trò đại học vùng thông qua kết nối chuyên gia, phòng thí nghiệm, dữ liệu và mạng lưới hợp tác; cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành kế hoạch hành động có đầu mối, nguồn lực, tiến độ và sản phẩm rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm đặt hàng, bố trí nguồn lực để các trung tâm hoạt động hiệu quả; các doanh nghiệp chủ động chia sẻ nhu cầu, tham gia cùng nhà trường trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kết quả khoa học, công nghệ.

Mở rộng hợp tác, kết nối nguồn lực, đưa tri thức vào thực tiễn

Trong khuôn khổ Hội thảo, đại diện lãnh đạo ĐHTN và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết các biên bản hợp tác, thể hiện sự thống nhất trong định hướng phối hợp, mở ra cơ hội kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, hướng tới triển khai những chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo ĐHTN và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp ký kết các biên bản hợp tác.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp. Trong đó, PGS.TS. Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Triển khai nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: Kinh nghiệm hợp tác ba nhà và định hướng liên kết với ĐHTN”; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐHTN trình bày tham luận Hợp tác nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo và đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Chia sẻ định hướng của tỉnh Lào Cai về triển khai hợp tác với ĐHTN và các doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Qua các phiên làm việc sôi nổi, trách nhiệm và hàm lượng trí tuệ cao, Hội thảo đã cùng nhau định hình một tầm nhìn chung: Hợp tác chiến lược giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp không dừng lại ở những bản ghi nhớ mang tính hình thức, mà phải được hiện thực hóa bằng những dòng chảy tri thức đi thẳng vào thực tiễn sản xuất.

Tỉnh Lào Cai mong muốn ĐHTN phát huy thế mạnh của một đại học vùng, kết nối các trường thành viên và nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước để cùng địa phương giải quyết đồng bộ, hiện thực hóa khát vọng đó.

Thông qua các nội dung thảo luận và hoạt động hợp tác, Hội thảo góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành các mô hình hợp tác thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ĐHTN và tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương cũng như khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cũng trong ngày 16/11/2026, Đại học Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề ““Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Trung Quốc trong kỷ nguyên AI: Kết nối toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Diễn đàn hướng tới tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc, trao đổi về định hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, phát triển các chương trình liên kết đào tạo và mở rộng hợp tác học thuật.