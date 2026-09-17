Đại học Thái Nguyên tăng cường hợp tác với Lào Cai về KHCN và Đổi mới sáng tạo

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thông tin về quá trình xây dựng, phát triển của Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên. Trong thời gian qua, Đại học Thái Nguyên chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ tại nhiều địa phương.

Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của đại học trong hỗ trợ các địa phương triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Hiện Đại học Thái Nguyên có Phân hiệu tại tỉnh Lào Cai. Đây được xem là cầu nối quan trọng để Đại học tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đồng thời phát huy nguồn nhân lực khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi tại chương trình, ông Trần Ngọc Luận, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, chia sẻ về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh. Lào Cai xác định 4 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp, phát triển công nghệ cao; du lịch; logistics và kinh tế cửa khẩu.

Đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Lào Cai định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Vườn ươm tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế, chương trình đang triển khai.

Ông Trần Ngọc Luận, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận và định hướng nhiều nội dung phối hợp trọng tâm. Trong đó, hai bên nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai được xác định là một hướng hợp tác quan trọng, góp phần hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Các nội dung trao đổi cũng hướng tới từng bước hình thành mô hình kết nối Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Qua đó, phát huy thế mạnh về nguồn lực, tri thức và công nghệ Đại học Thái Nguyên gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và năng lực ứng dụng, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu đặt ra là đưa kết quả nghiên cứu, tri thức và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm, sinh kế và những giá trị mới nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.