Đại học Thái Nguyên công bố quyết định công tác cán bộ tại phân hiệu Điện Biên

Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Phân hiệu tại tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Đại học Thái Nguyên đã công bố Quyết định số 3764 ngày 19/6/2026 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên (Trung tâm).

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm. Tiến sĩ Đoàn Thanh Quỳnh, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm.

Các đại biểu và sinh viên tham dự Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết: Việc thành lập Trung tâm tại Điện Biên là bước đi chiến lược của Đại học Thái Nguyên và Phân hiệu nhằm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào cuộc sống.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng giao Trung tâm tập trung lấy bài toán của Điện Biên làm đề bài của nhà khoa học: nông nghiệp thông minh, bảo tồn và phát triển dược liệu quý, du lịch số, giáo dục số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng cao. Cùng với đó, làm cầu nối “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) đưa nguồn lực của các trường thành viên Đại học Thái Nguyên về Điện Biên; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và doanh nghiệp trên địa bàn.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng năng lực số và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ và doanh nghiệp, trước hết là đội ngũ nhà giáo nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên cũng đã công bố và trao 18 Quyết định về công tác cán bộ đối với chức danh trưởng, phó các khoa thuộc Phân hiệu.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị.

Với các viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng giao tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất xây dựng mái nhà chung. Chuẩn hóa chương trình, đổi mới giảng dạy, tăng thực hành; mỗi khoa có lộ trình nâng chuẩn đội ngũ cụ thể. Hoàn thiện sớm Đề án vị trí việc làm, quy chế nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Giao việc theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.

Trao Quyết định bổ nhiệm cấp trưởng các khoa thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt 51 lớp bồi dưỡng cho hơn 4.600 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của tỉnh. Lấy sự hài lòng của tỉnh và của người dân làm thước đo. Quan tâm sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên khó khăn, lưu học sinh Lào.

Về phía Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng cam kết tiếp tục hỗ trợ Phân hiệu và Trung tâm về đội ngũ, học liệu, hạ tầng số và đào tạo sau đại học.

Tiến sĩ Lê Tùng, Trưởng khoa Sư phạm, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, giao phụ trách cán bộ quản lý tại các phòng, khoa thuộc Phân hiệu nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, tạo cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên.