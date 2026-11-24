Tiến sĩ Steve Maxner (thứ nhất, trái qua), Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Texas Tech, đồng Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI tại Hội thảo 15/11.

1- Một kho tư liệu và một đội ngũ nghiên cứu ở Việt Nam

Giá trị của một trang hồ sơ thời chiến phụ thuộc vào câu hỏi đặt ra cho nó. Với người viết lịch sử đơn vị, trang giấy có thể xác nhận một cuộc hành quân. Với người tìm kiếm quân nhân mất tích, điều cần biết đôi khi chỉ là đơn vị ấy đã có mặt ở bờ nào của một con suối, vào thời điểm nào, hay còn hoạt động ở đó trong những ngày sau trận đánh hay không. Các tài liệu đã được đọc nhiều lần với mục đích viết sử vẫn có thể chứa một chi tiết mới đối với một hồ sơ tìm kiếm cụ thể.

Theo phần trình bày của Tiến sĩ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Texas Tech, đồng Chủ nhiệm Dự án TTU-VWAI cho biết: lưu giữ khoảng 30 triệu trang tư liệu về chiến tranh Việt Nam, trong đó hơn 10 triệu trang đã được số hóa. Một bộ sưu tập quan trọng gồm khoảng 2,7 triệu trang thuộc hệ thống CDEC, tập hợp tài liệu thu giữ trong chiến tranh. Trong cùng một nhóm hồ sơ có thể có văn bản của đơn vị, ghi chép cá nhân hoặc thông tin về nơi tài liệu được thu giữ. Nguồn gốc và hoàn cảnh lưu giữ là những chi tiết cần đọc cùng với nội dung văn bản.

Với Dự án “Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” (TTU–VWAI) Đại học Texas Tech đã phối hợp với một mạng lưới khoảng 40 nhà nghiên cứu tại Việt Nam do Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ điều phối. Đội ngũ này nghiên cứu từng trường hợp, phân tích chứng cứ và biên soạn báo cáo. Việc phát triển lực lượng nghiên cứu ở Việt Nam giúp hồ sơ được đặt trong bối cảnh địa phương. Tên làng, cách gọi một bến sông, ký ức của cựu chiến binh hoặc sự thay đổi phiên hiệu đơn vị đều có thể giúp giải nghĩa một dòng tài liệu lưu ở Hoa Kỳ.

Một phần công việc khác diễn ra tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ (NARA). Texas Tech đề cập việc khai thác Nhóm hồ sơ 472 và kế hoạch mở rộng số hóa hồ sơ, bản đồ, tài liệu quân sự. Để chuẩn bị cho đoàn công tác Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã xác định và yêu cầu cung cấp một số tài liệu tác chiến liên quan đến những địa điểm ưu tiên. Từ mã định danh hồ sơ đến việc đặt yêu cầu trước, những khâu chuẩn bị ấy giúp người đọc dành thời gian tại kho lưu trữ cho việc đối chiếu và lựa chọn tài liệu cần sao chụp.

2- Đọc cả những ngày sau trận đánh

Nhật ký tham mưu hằng ngày, báo cáo sau trận đánh và hồ sơ tham mưu tác chiến G-3, S-3 ghi chép sự kiện từ những góc độ khác nhau. Một nhật ký giúp dựng trình tự theo ngày, còn một báo cáo tổng hợp có thể xác định đơn vị tham gia hoặc giải thích vì sao một hoạt động diễn ra ở địa điểm cụ thể. Khi câu hỏi liên quan đến việc chôn cất, người nghiên cứu có thể cần xem cả hồ sơ của đơn vị hỗ trợ và công binh. Những đơn vị này có thể hoạt động ở địa bàn sau khi đội hình tham chiến đã rời đi.

Tiến sĩ sử học Alex-Thái Đình Võ (bên phải) - Đồng Chủ nhiệm Dự án tại Hội thảo.

Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ nêu các trường hợp Tân Sơn Nhất, Biên Hòa và Tống Lê Chân để cho thấy quy mô của việc tra cứu. Nhóm nghiên cứu đã thu thập hoặc xác định khoảng 50 hồ sơ liên quan trong các ví dụ được trình bày. Mỗi hồ sơ có thể gồm hàng trăm trang. Mốc ngày giao tranh là điểm bắt đầu để lần giở tài liệu. Một chi tiết có giá trị với cuộc tìm kiếm có thể được ghi trước trận đánh hoặc xuất hiện trong báo cáo lập nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau đó.

Khi hai tài liệu cùng nhắc đến một địa danh, người nghiên cứu còn phải kiểm tra chúng có nói về cùng sự kiện hay không. Cùng một địa bàn có thể diễn ra nhiều cuộc giao tranh, có nhiều đơn vị đi qua hoặc đóng quân ở những thời điểm khác nhau. Tọa độ quân sự sáu chữ số, khi đọc cùng bản đồ đương thời, có thể giúp nhận diện một khu vực cần kiểm tra. Ý nghĩa của tọa độ phụ thuộc vào việc người lập hồ sơ đang ghi vị trí đơn vị, nơi giao tranh, điểm thu giữ tài liệu hay một sự kiện khác. Việc giải nghĩa ấy đi trước quyết định về nơi cần khảo sát.

Texas Tech cho biết dự án đã xây dựng hơn 300 hồ sơ hoặc báo cáo ở các mức độ hoàn thiện khác nhau. Một báo cáo sơ bộ có thể ghi nhận đầu mối và chỉ rõ tài liệu cần tìm thêm. Một báo cáo chuyên sâu cần dựng lại bối cảnh, đối chiếu nguồn và giải thích vì sao người nghiên cứu nghiêng về một cách hiểu. Cơ sở dữ liệu dự án tập hợp khoảng 2.100 trường hợp liên quan đến khu vực Lộc Ninh và khoảng 1.400 trường hợp liên quan đến tám địa điểm ưu tiên. Các con số phản ánh phạm vi thông tin được tập hợp để nghiên cứu. Mối liên hệ của từng quân nhân với một nơi chôn cất vẫn cần được xác minh riêng.

Nhìn từ phía lực lượng tìm kiếm, báo cáo nghiên cứu có giá trị khi họ có thể lần về nguồn, biết căn cứ nào dẫn tới một địa điểm và còn những khả năng nào cần kiểm tra. Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ đề xuất cập nhật báo cáo khi có chứng cứ mới. Một lời kể ở địa phương có thể giúp đọc lại bản đồ. Một kết quả khảo sát có thể khiến nhóm lưu trữ phải xem xét lại mốc thời gian hoặc tra cứu thêm tài liệu về một đơn vị. Quá trình trao đổi ấy giữ cho hồ sơ phản ánh được những gì hai phía đã biết đến thời điểm sử dụng.

Việc đọc chéo còn giúp phân biệt các chứng cứ độc lập với những bản ghi lặp lại cùng một nguồn. Một báo cáo cấp trên có thể tóm tắt nhật ký của cấp dưới. Nếu cả hai cùng ghi một chi tiết, người nghiên cứu cần xem thông tin ấy đến từ hai quan sát riêng hay từ một văn bản được dẫn lại. Sự phân biệt này có ý nghĩa khi nhiều tài liệu cùng xuất hiện trong kết quả tra cứu. Báo cáo nghiên cứu cần cho người sử dụng thấy mỗi nhận định được nâng đỡ bởi nguồn nào và còn có thể được kiểm tra ở đâu.

3- Công nghệ hỗ trợ đọc hồ sơ và đặt câu hỏi mới

Tại hội thảo, Đại học Texas Tech đã giới thiệu một hệ thống thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo với khoảng 18.832 hồ sơ CDEC đã được tích hợp. Hệ thống hỗ trợ thể hiện vị trí thu giữ tài liệu trên bản đồ, phân nhóm hồ sơ theo địa bàn và gợi ra những mối liên hệ giữa địa điểm, sự kiện, cá nhân và đơn vị. Phần minh họa với khoảng 391 hồ sơ liên quan đến khu vực Huế cho thấy dữ liệu mô tả có thể được đưa ra bảng tính để nhà nghiên cứu tiếp tục rà soát và đối chiếu.

Ứng dụng này có thể giúp tìm ra những tài liệu đáng đọc trong một khối lượng lớn hồ sơ. Chẳng hạn, các cách viết khác nhau của một tên địa phương có thể dẫn đến những kết quả tra cứu rời nhau. Khi hệ thống gợi ý chúng có liên hệ, người nghiên cứu có thể mở từng bản gốc, so sánh niên đại, đơn vị và cách ghi địa danh để kiểm tra. Với các bản sao mờ hoặc tài liệu có nhiều chữ viết tắt, việc xem lại bản gốc càng quan trọng. Một liên hệ do công cụ gợi ra cần được xác thực qua nguồn tư liệu trước khi đưa vào báo cáo như chứng cứ.

Một số đại biểu Đại học Texas Tech trong Hội thảo 15/11/2026.

Thế mạnh của Texas Tech nằm ở hai thời điểm của một cuộc tìm kiếm. Trước khi khảo sát, nghiên cứu lịch sử có thể giúp định hướng địa bàn, làm rõ diễn biến sự kiện và xác định những người hoặc đơn vị liên quan. Sau khi phát hiện hài cốt, tư liệu có thể hỗ trợ xác minh danh tính bằng cách đối chiếu thông tin về đơn vị, địa điểm và hoàn cảnh hy sinh với những chứng cứ khác. Khảo sát, quy tập và xác định danh tính do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam triển khai, với khả năng hỗ trợ chuyên môn của các đối tác như Đại học Georgia ở những khâu phù hợp.

Nhìn vào công việc Đại học Texas Tech trình bày tại Washington, có thể thấy một hồ sơ tìm kiếm cần được đọc ở cả hai phía. Sự hợp tác hiệu quả không chỉ đến từ công nghệ hay quy mô tư liệu, mà còn từ sự tin tưởng, chia sẻ chứng cứ, tôn trọng chuyên môn và trách nhiệm của các bên đối với từng trường hợp mất tích.

Tại Hoa Kỳ, người nghiên cứu lần theo đường đi của tài liệu, cách ghi của đơn vị và những báo cáo liên quan. Tại Việt Nam, đồng nghiệp đọc lại địa danh, tìm nhân chứng và đối chiếu thông tin về quân nhân. Công nghệ giúp họ nhận ra hồ sơ nào có thể liên quan. Kinh nghiệm của người đọc giúp xác định mối liên quan ấy có ý nghĩa gì đối với cuộc tìm kiếm. Khi hai phần công việc được nối với nhau, một tài liệu lưu giữ từ thời chiến có thể góp thêm căn cứ để làm rõ số phận của một người đã vắng mặt trong gia đình nhiều thập niên.

Hà Nội, 24/11/2026

Đặng Vương Hưng

(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)