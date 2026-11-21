Sáng kiến này được triển khai từ năm 2019 với chương trình dành cho sinh viên Ấn Độ, thông qua hợp tác với các tổ chức hỗ trợ cộng đồng khó khăn.

Đến năm 2024, chương trình được mở rộng sang sinh viên từ nhiều quốc gia đang phát triển, phù hợp với định hướng xây dựng môi trường đại học đa dạng và hòa nhập của trường.

Du học sinh Australia.

Hỗ trợ toàn diện chi phí du học

Một trong những chương trình tiêu biểu là Học bổng Công bằng Quốc tế Sydney (Sydney International Equity Scholarship). Thông qua các tổ chức phi lợi nhuận có mạng lưới tại địa phương, trường tìm kiếm những ứng viên có năng lực đến từ gia đình thu nhập thấp hoặc các nhóm yếu thế, vốn ít có cơ hội du học tại Australia.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế, chỗ ở, các bữa ăn, sinh hoạt phí 12.000 AUD mỗi năm, vé máy bay khứ hồi, sách và các chi phí học tập khác trong thời gian tối đa hai năm.

Chương trình đã hỗ trợ nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Luiz Augusto Duarte de Araújo, người lớn lên tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro (Brazil), nhận học bổng để theo học thạc sĩ tại Sydney. Sau khi tốt nghiệp, anh dự định trở về quê hương, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với cộng đồng.

Tương tự, Sana Hussain Shaikh, cử nhân công nghệ thông tin đến từ Mumbai (Ấn Độ), được nhận học bổng toàn phần theo học thạc sĩ Khoa học Máy tính. Từng phải làm thêm để trang trải chi phí học đại học, cô mong muốn sử dụng kiến thức công nghệ để phát triển các giải pháp cải thiện an toàn cho phụ nữ và người cao tuổi tại quê nhà.

Để tiếp cận những ứng viên này, Đại học Sydney hợp tác với các tổ chức như: EduMais tại Brazil và Asha Community Health and Development Society tại Ấn Độ. Các đối tác giúp trường tìm kiếm nhân tài từ những cộng đồng khó khăn mà các kênh tuyển sinh quốc tế truyền thống có thể bỏ sót.

Cơ hội dành cho sinh viên Việt Nam

Ngoài học bổng dành cho nhóm yếu thế, Đại học Sydney còn có Học bổng Thành tích Học thuật Bậc Đại học Quốc tế Sydney (Sydney International Undergraduate Academic Excellence Scholarship), hỗ trợ toàn bộ học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc. Trường cân nhắc sự đa dạng về quốc tịch và ngành học khi lựa chọn ứng viên.

Đáng chú ý, thông qua hợp tác với Đại học VinUniversity của Việt Nam, sinh viên Việt Nam gặp khó khăn về tài chính có cơ hội tham gia một học kỳ tại Sydney nhờ học bổng về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập. Đây là một trong những chương trình hợp tác giúp mở rộng cơ hội trao đổi học thuật cho người học Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Giáo dục liên bang Australia Jason Clare, giáo dục quốc tế không chỉ đóng góp cho nền kinh tế mà còn kết nối Australia với thế giới và tạo ra những thay đổi trong cuộc sống. Khi sinh viên trở về quê hương với kiến thức, bằng cấp và kinh nghiệm mới, lợi ích từ các chương trình học bổng có thể tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng.

Theo thekoalanews