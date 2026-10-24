Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là dấu mốc ghi nhận chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cho đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước, tiếp tục truyền đạt tri thức và đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng giáo dục cần chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo và tính chủ động của người học. Theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo. Nghị quyết cũng xác định giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Đối với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường tập trung thực hiện bốn định hướng trọng tâm, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo giáo viên và đổi mới quản trị đại học. Theo đó, uy tín và vị thế của trường cần được khẳng định trước hết qua chất lượng đội ngũ nhà giáo được đào tạo, với việc chú trọng thực hành và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Nhà trường cần phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, đồng thời đánh giá hiệu quả nghiên cứu qua những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn dạy và học.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nhà trường phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho khu vực phía Nam và cả nước; gắn công tác đào tạo với dự báo nhu cầu giáo viên, khai thác hiệu quả các phân hiệu và tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, trường cần đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển đào tạo đa ngành, đồng thời giữ vững thế mạnh chuyên môn, bản sắc trong lĩnh vực sư phạm.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nói chung và Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nói riêng phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển bền vững. Bởi theo Phó Thủ tướng, đầu tư cho giáo dục sư phạm là đầu tư cho đội ngũ nhà giáo và tương lai các thế hệ học sinh, cũng là tương lai của đất nước. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ không ngừng phát triển thì tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy vẫn là những giá trị cốt lõi của nghề giáo.

Không gian trưng bày sách, ảnh và các sản phẩm về lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cho biết 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là nơi gặp gỡ giữa ký ức và khát vọng, để tri ân quá khứ, gìn giữ những giá trị đã xây dựng và tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới, hướng đến đổi mới và vươn xa.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của TP Hồ Chí Minh, đồng thời trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác của các địa phương đối với nhà trường. Hiện sinh viên của trường đến từ 32/34 tỉnh, thành phố, thể hiện sự kết nối và sức hút của nhà trường đối với người học trên cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho rằng, giá trị của một trường đại học sư phạm được thể hiện trước hết qua chất lượng đội ngũ nhà giáo được đào tạo. Vì vậy, chương trình đào tạo cần gắn chặt với thực tiễn nghề nghiệp, tăng cường thực hành, thực tập và rèn luyện năng lực xử lý tình huống trong môi trường học đường. Sinh viên không chỉ cần vững kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy phản biện, năng lực số, khả năng thích ứng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Trước sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhà trường chú trọng trang bị cho người học khả năng sử dụng công nghệ có trách nhiệm, kiểm chứng thông tin và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp với từng đối tượng học sinh. Công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động dạy học, nhưng năng lực sư phạm, sự thấu hiểu và khả năng kết nối với người học vẫn là những yếu tố không thể thay thế.

Không gian tìm hiểu, giao lưu văn hoá các nước của sinh viên nhà trường.

Thành lập ngày 27/10/1976, tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 65.000 sinh viên tốt nghiệp, gần 1.000 học viên sau đại học; đồng thời đào tạo lại, bồi dưỡng gần 34.000 giáo viên.

Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhà trường đặt mục tiêu phát triển thành đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giáo viên, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và uy tín trong khu vực châu Á. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.