Đại học Sư phạm Thái Nguyên trao tặng phòng học STEM cho Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường.

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với tỉnh Lào Cai, nhằm thúc đẩy giáo dục STEM trong trường học, tạo điều kiện để học sinh chuyển từ tiếp thu kiến thức lý thuyết sang trải nghiệm, thực hành và vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã trao tặng Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 một phòng học STEM trị giá hơn 200 triệu đồng. Phòng học gồm các thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm như: dụng cụ đo, kính hiển vi, bộ làm tiêu bản, các bộ thí nghiệm vật lý, năng lượng, điện từ, thiết bị thực hành lập trình và Internet vạn vật (IoT).

Lãnh đạo Đại học Sư phạm Thái Nguyên trao biểu trưng phòng học STEM cho nhà trường.

Qua đó, góp phần bổ sung điều kiện dạy học, giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học, công nghệ và khả năng sáng tạo của học sinh. Cùng với việc trao tặng phòng học STEM, các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm triển khai tập huấn sử dụng thiết bị cho đội ngũ giáo viên nhà trường.

Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 hiện có 43 lớp với 1.466 học sinh. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số khu vực của nhà trường còn hạn chế; việc tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, ứng dụng công nghệ và giáo dục STEM cần được tiếp tục đầu tư, bổ sung. Đặc biệt, khoảng 87% học sinh của nhà trường là học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận với các thiết bị công nghệ hiện đại, các hoạt động thực hành khoa học và trải nghiệm sáng tạo còn hạn chế.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 ﻿làm thủ tục khai trương phòng học STEM.

Việc được trao tặng phòng học STEM giúp nhà trường có điều kiện tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp, thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo; giúp học sinh vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Qua đó, phát triển tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Đặc biệt, đối với học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường, phòng học STEM là môi trường học tập mới mẻ, hấp dẫn, giúp các em được tiếp cận khoa học - công nghệ và phương pháp giáo dục hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng đoàn công tác Đại học Thái Nguyên thăm phòng học STEAM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả nhà trường đạt được, đặc biệt là sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất với 100% phòng học được kiên cố hóa, chất lượng dạy và học từng bước nâng lên. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục nhưng ngân sách nhà nước còn hạn chế, vì vậy, sự đồng hành, hỗ trợ của Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường khai thác hiệu quả phòng học STEM được trao tặng, đưa các hoạt động thực hành, trải nghiệm vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cũng tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và lãnh đạo Đại học Thái Nguyên có những phần quà chúc mừng nhà trường nhân dịp 20/11; Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cũng trao phần quà trị giá 20 triệu đồng cho giáo viên và học sinh Trường TH&THCS số 1 Cảm Nhân có tinh thần vượt khó.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 nhân dịp 20/11.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng quà chúc mừng trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 ﻿nhân dịp 20/11.

Thầy cô giáo và học sinh Trường TH&THCS Cảm Nhân số 1 nhận quà của Công đoàn Đại học Sư phạm Thái Nguyên.