Đại học RMIT công bố quỹ học bổng 183 tỷ đồng năm 2027. (Ảnh: Đại học RMIT Việt Nam)

Chương trình hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, hỗ trợ người học phát triển năng lực chuyên môn, nghiên cứu và khả năng đóng góp cho doanh nghiệp, cộng đồng.

Trong tổng số 156 suất học bổng, 106 suất dành cho sinh viên bậc đại học và thạc sĩ có tổng trị giá 66 tỷ đồng. Cùng với đó, 50 suất học bổng tiến sĩ toàn phần trị giá khoảng 117 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đào tạo đội ngũ nghiên cứu viên và chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho biết chương trình học bổng là một phần trong cam kết lâu dài của nhà trường về phát triển nhân tài và mở rộng cơ hội giáo dục tại Việt Nam.

“Thông qua chương trình học bổng, chúng tôi tập trung đầu tư vào những tài năng sẽ góp phần định hình tương lai các ngành nghề, cộng đồng và quốc gia”, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside chia sẻ.

Đối với bậc đại học, học bổng toàn phần là hạng mục có giá trị cao nhất, hỗ trợ 100% học phí trong suốt chương trình đào tạo. Ứng viên được xét tuyển dựa trên thành tích học tập, hoạt động cộng đồng và tiềm năng lãnh đạo.

Từ năm 2000 đến nay, Đại học RMIT Việt Nam đã trao hơn 2.000 suất học bổng cho sinh viên đại học và sau đại học tại Việt Nam và nhiều quốc gia với. (Ảnh: Đại học RMIT Việt Nam)

RMIT cũng tiếp tục triển khai học bổng Chắp cánh ước mơ dành cho sinh viên khuyết tật và/hoặc gặp khó khăn về tài chính. Được thực hiện từ năm 2014, một số học bổng thuộc chương trình này được triển khai cùng các tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ cơ hội học tập cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài học bổng toàn phần, nhà trường có các suất học bổng hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí, dành cho nhiều nhóm đối tượng và ngành đào tạo.

Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng đại học dành cho ứng viên Việt Nam là ngày 5/3/2027. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 28/5/2027.

Năm 2027, RMIT bổ sung năm hạng mục học bổng theo ngành học, gồm Kế toán, Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng, Kỹ thuật điện tử và hệ thống máy tính, Kỹ thuật robot và cơ điện tử, cùng ngành Hàng không.

Sinh viên nhận học bổng có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp và phát triển các kỹ năng phục vụ công việc trong tương lai.