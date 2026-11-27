Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Chiều 27-11, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), công tác lọc ảo Nhóm phía Nam năm 2026 và công bố kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2027. Hội nghị thu hút hàng trăm chuyên gia tuyển sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng.

120 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả thi ĐGNL xét tuyển năm 2026

Kỳ thi ĐGNL năm 2026 của ĐHQG TPHCM có hơn 197.000 thí sinh đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước dự thi. Trong đó, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 98,32%. Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, từ Huế đến Cà Mau.

Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, TS Trần Cao Vinh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Công tác tổ chức thi được chuẩn hóa thông qua tập huấn, sát hạch nghiệp vụ và áp dụng bảng kiểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn và bảo mật. Việc sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID và thực hiện chính sách miễn, giảm lệ phí thi góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh.

Điểm thi có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Kết quả giữa hai đợt thi có tương quan thuận mạnh, cho thấy tính ổn định của bài thi. Năm 2026, 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào ĐHQG TPHCM, có 90,97% từng dự kỳ thi, bao gồm cả những sinh viên có và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Về công tác lọc ảo, ĐHQG TPHCM chủ trì công tác lọc ảo Nhóm phía Nam với 96 trường tham gia đầy đủ dưới sự điều phối kỹ thuật của ĐHQG TPHCM. Nhóm thực hiện 11 lần lọc ảo, xen kẽ với 8 lần lọc ảo, xét tuyển chung toàn quốc. Trung bình mỗi lần lọc ảo, xét tuyển trong nhóm xử lý gần 1 triệu nguyện vọng. Tỷ lệ ảo trung bình trong nhóm là 178,9%.

Tổ chức 2 đợt thi ĐGNL trong năm 2027

Theo TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, trong năm 2027, ĐHQG TPHCM dự kiến tổ chức hai đợt thi ĐGNL trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 tại 15 tỉnh, thành phố. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và giữ ổn định cấu trúc đề thi để tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

Đại diện các trường đại học, cao đẳng tham dự hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Theo lịch dự kiến, đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22-1 đến ngày 12-2-2027, tổ chức thi ngày 28-3-2027 và công bố kết quả ngày 10-4-2027. Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12-4 đến 22-4-2027, tổ chức thi ngày 23-5-2027 và công bố kết quả ngày 5-6-2027.

ĐHQG TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro sẽ được tăng cường trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Cùng với đó, ĐHQG TPHCM cũng sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Đối với công tác lọc ảo và xét tuyển chung năm 2027, ĐHQG TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tuyển sinh của các trường.