Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026

Chương trình Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026 của ĐHQG TPHCM

Liên hoan là dịp để học sinh, sinh viên ĐHQG TPHCM phát huy năng khiếu, thể hiện tài năng nghệ thuật, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối. Hoạt động được triển khai gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo ban tổ chức, liên hoan năm nay hướng đến các nội dung ca ngợi tình yêu của học sinh, sinh viên đối với quê hương, đất nước, nhà trường, gia đình, thầy, cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, đam mê, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Liên hoan được tổ chức thành 2 bảng thi: Bảng tài năng và Bảng chương trình. Bảng tài năng gồm vòng sơ loại bằng video clip và vòng thi trực tiếp. Đây là một nội dung mới của liên hoan năm nay, dành cho các thí sinh (cá nhân) học sinh, sinh viên có những tài năng, sở trường về các thể loại ca, múa, nhảy, nhạc cụ và hỗn hợp. Mỗi học sinh, sinh viên đăng ký một tiết mục dự thi với một thể loại dự thi theo sở trường bản thân.

Kế hoạch chi tiết của Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên năm 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức như sau:

Bảng Chương trình tổ chức thi trực tiếp, mỗi đơn vị đăng ký một chương trình (tối đa 5 tiết mục), thời lượng mỗi tiết mục tối đa 7 phút. Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số tiết mục xuất sắc tại bảng chương trình để tham dự đêm công diễn và trao giải.

Đêm công diễn và trao giải dự kiến diễn ra ngày 21-11 tại Ký túc xá Khu B, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM, với sự tham gia của lãnh đạo, khách mời, giảng viên, học sinh, sinh viên và đông đảo khán giả. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Được biết, giải thưởng của liên hoan lên đến 180 triệu đồng. Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại phòng Phòng 512, Nhà Điều hành ĐHQG TPHCM từ ngày 26-9 đến ngày 5-10.