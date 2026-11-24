Đại học Quốc gia TPHCM ký kết hợp tác với các đơn vị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo - Ảnh: THANH HÙNG

Theo biên bản ghi nhớ, ba bên hướng đến phát triển hợp tác trong bảy nhóm lĩnh vực gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính và khoa học dữ liệu, bán dẫn và sản xuất điện tử, robot, cơ điện tử và kỹ thuật vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, y sinh và khoa học sức khỏe, vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, năng lượng và khoa học, kỹ thuật môi trường, hàng không vũ trụ, thiên văn học và khoa học không gian.

Việc hợp tác sẽ tập trung vào trao đổi giảng viên, nhà khoa học và sinh viên; phát triển chương trình đào tạo chung, bao gồm chương trình cấp bằng đôi; triển khai các dự án nghiên cứu chung; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, bài giảng chuyên đề và trao đổi thông tin học thuật.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM trao đổi tại lễ ký kết - Ảnh: THANH HÙNG

Theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, ĐHQG TPHCM đang đẩy mạnh phát triển mô hình đại học nghiên cứu, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học gắn với các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm và nhu cầu phát triển công nghệ. Từ kinh nghiệm hợp tác với các nhà khoa học Hàn Quốc, việc hợp tác này sẽ thúc đẩy đào tạo gắn với nghiên cứu thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh tinh thần kiên trì theo đuổi các ý tưởng khoa học để phát triển thành công nghệ và sản phẩm ứng dụng.

Đồng thời, Giám đốc ĐHQG TPHCM kỳ vọng hợp tác sẽ phát huy thế mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ của KIST, mô hình đào tạo sau đại học của UST cùng năng lực đào tạo, nghiên cứu đa ngành của ĐHQG TPHCM. Trên cơ sở đó, ba bên có thể phối hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi nhà khoa học và hình thành các nhóm nghiên cứu chung.

Giám đốc ĐHQG TPHCM mong muốn sớm triển khai những dự án nghiên cứu do KIST đề xuất với nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. ĐHQG TPHCM sẽ tạo điều kiện kết nối các trường thành viên, viện nghiên cứu và đội ngũ nhà khoa học để các chương trình hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc chia sẻ năng hợp tác ba bên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Ảnh: THANH HÙNG

Chia sẻ tại buổi lễ, TS Sang-Rok Oh TS, Chủ tịch KIST nhấn mạnh, hợp tác ba bên sẽ kết hợp năng lực nghiên cứu được KIST tích lũy trong 60 năm, mô hình đào tạo sau đại học gắn với viện nghiên cứu của UST và nguồn nhân lực chất lượng cao của ĐHQG TPHCM. Đồng thời, ông kỳ vọng việc phát huy thế mạnh của từng đơn vị sẽ tạo điều kiện để ba bên cùng thực hiện những mục tiêu khó đạt được nếu hoạt động riêng lẻ.

TS Dae Im Kang, Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc trao đổi tại lễ ký kết - Ảnh: THANH HÙNG

Trong khi đó, Hiệu trưởng UST, TS Dae Im Kang cho rằng, UST hiện có sự tham gia của 29 viện nghiên cứu, trong đó có KIST, tạo điều kiện để học viên trực tiếp tham gia các dự án khoa học và làm việc cùng đội ngũ nghiên cứu tại các viện. Ông kỳ vọng hợp tác với ĐHQG TPHCM sẽ được triển khai từ các chương trình trao đổi sinh viên, tiến tới phát triển chương trình cấp bằng đôi, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa ba đơn vị.

Việc hợp tác giữa ĐHQG TPHCM, KIST và UST sẽ tăng cường kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị và từng bước cụ thể hóa các chương trình hợp tác. Qua đó, góp phần thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, phát triển nghiên cứu chung và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.