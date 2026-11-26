Hệ thống xe đạp điện dự kiến đưa vào vận hành thí điểm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Người dùng quét mã QR trên xe qua ứng dụng LocoBike để sử dụng xe.

Thí điểm vận hành 1.500 xe đạp điện công cộng

Theo Quyết định số 1740/QĐ-ĐHQG, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giao Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức triển khai, quản lý và giám sát hoạt động thí điểm. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunwah Loco chịu trách nhiệm đầu tư, khai thác và vận hành hệ thống, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15,85 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Theo đó, trong giai đoạn đầu, từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027, đề án dự kiến đưa vào vận hành 750 xe. Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, quy mô dự kiến tăng lên 1.500 xe trên cơ sở kết quả đánh giá giai đoạn đầu và nhu cầu sử dụng thực tế.

Các trạm đỗ dự kiến được bố trí tại Ký túc xá Khu A, Khu B, các cơ sở đào tạo và một số khu vực chức năng trong khu đô thị. Mạng lưới trạm phục vụ các chuyến đi cự ly ngắn giữa nơi ở, nơi học tập, làm việc và các điểm đón xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên, viên chức, người lao động và cộng đồng trong khu đô thị.

Sơ đồ vị trí hệ thống xe đạp điện công cộng tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo phương án vận hành, người dùng có thể tìm xe trên bản đồ qua ứng dụng LocoBike, quét mã QR để mở khóa và trả xe tại trạm quy định. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunwah Loco có trách nhiệm công khai giá dịch vụ, các gói cước và điều kiện sử dụng. Đề án khuyến khích áp dụng chính sách giá ưu đãi cho sinh viên và người học.

Trong thời gian thí điểm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ theo dõi mức độ sử dụng, chất lượng dịch vụ, an toàn và khả năng kết nối với giao thông công cộng. Kết quả đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ là cơ sở để xem xét điều chỉnh số lượng xe, vị trí trạm đỗ và phương án vận hành theo nhu cầu thực tế.

Giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần phát triển giao thông xanh

Với mạng lưới trạm đỗ tại nhiều khu vực, sinh viên có thể dùng xe đạp điện cho các chuyến đi ngắn trong khu đô thị hoặc kết hợp với xe buýt cho những hành trình dài hơn. Việc bổ sung phương tiện dùng chung kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và góp phần phát triển giao thông xanh tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 28/1/2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sunwah, Việt Nam ký kết khung kế hoạch hợp tác về triển khai phương tiện điện dùng chung tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2027.

Hoạt động ký kết diễn ra trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thỏa thuận này tạo tiền đề triển khai thí điểm hệ thống xe đạp điện công cộng, góp phần phát triển giao thông xanh tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.