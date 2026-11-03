Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tham dự buổi làm việc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, ĐHQGHN, Đại học Thanh Hoa và các đơn vị liên quan.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về những định hướng tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn Đại học Thanh Hoa đã đón tiếp chu đáo, tổ chức buổi làm việc thiết thực, hiệu quả nhân chuyến công tác của Phó Thủ tướng tháp tùng Chủ tịch Quốc hội tại Trung Quốc vừa qua.

Chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về tốc độ phát triển và thành tựu của Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao kinh nghiệm của nhà trường trong xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của ĐHQGHN và Đại học Thanh Hoa trong việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, từng bước mở rộng từ trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực đến nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ mới.

"Việc hai đại học đồng đăng cai Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026 (GMC 2026) tại Hà Nội, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những chuyển biến sâu sắc đối với giáo dục đại học có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức giáo dục quốc tế, cùng tìm kiếm những giải pháp đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh tại buổi làm việc

Hướng tới những chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu

Đánh giá cao nền tảng hợp tác được hai đại học xây dựng trong nhiều năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kỳ vọng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Thanh Hoa tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng các chương trình hợp tác chuyên sâu, hướng tới những kết quả thiết thực, đóng góp cho sự phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ của hai nước.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng lực nghiên cứu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, việc tăng cường kết nối với các đại học có thế mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như Đại học Thanh Hoa không chỉ mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, sinh viên mà còn góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa đã ký kết Thoả thuận hợp tác. Việc ký kết hợp tác này góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác giữa hai đại học, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đối với quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác sẵn có, hướng tới những chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung, phối hợp triển khai đề tài, công bố khoa học quốc tế và tăng cường trao đổi giảng viên, nhà khoa học, sinh viên thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

"Những định hướng này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo của mỗi bên mà còn tạo điều kiện hình thành các mạng lưới nghiên cứu liên ngành, kết nối thế mạnh của hai đại học để giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ có ý nghĩa thực tiễn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hợp tác đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Đáp từ Phó Thủ tướng, Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và đánh giá tích cực của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có truyền thống giao lưu lâu đời, cùng dành sự quan tâm lớn cho phát triển giáo dục đại học và đào tạo nhân tài. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức giảng dạy, học tập và nghiên cứu, việc tăng cường hợp tác giữa các đại học có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, cùng thích ứng và phát triển trước những yêu cầu mới.

Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh

Khẳng định luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam, Giám đốc Lý Lộ Minh cho biết Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho sinh viên, nhà khoa học Việt Nam, trong đó có việc tăng chỉ tiêu và học bổng dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc.

Về hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh khẳng định hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác thuận lợi và còn nhiều tiềm năng phát triển. Đại học Thanh Hoa sẵn sàng tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, tiếp nhận các nhà khoa học ĐHQGHN đến nghiên cứu, làm việc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các thành quả khoa học. Theo ông, hợp tác trong đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả hai đại học.

Ghi nhận tinh thần hợp tác tích cực từ phía Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Việt Nam và ĐHQGHN sẵn sàng phối hợp, thúc đẩy các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng cho rằng hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục khai thác, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc chuyển các định hướng hợp tác thành hoạt động cụ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và tạo thêm những động lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước.