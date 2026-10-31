Đại học Quốc gia Hà Nội thu học phí vượt quy định, mở ngành đào tạo trái thẩm quyền

Nhiều vi phạm trong thu học phí, mở ngành đào tạo

Theo kết luận thanh tra, năm học 2023-2024, Trường Quản trị-Kinh doanh (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) quy định và thực hiện thu học phí 8 chương trình đào tạo chưa đạt kiểm định chất lượng; chưa ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật ở mức 6 triệu đồng-7 triệu đồng/tháng đối với cử nhân, 6,75 triệu đồng-7,5 triệu đồng/tháng đối với thạc sĩ, 11 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ là trái quy định.

Trường Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) quy định mức thu và thực tế đã thu học phí văn bằng 2 năm học 2021-2022 các ngành kinh tế ở mức 450.000 đồng/tín chỉ là trái với quy định, mức thu theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP chỉ là 360.000 đồng/tín chỉ. Trường Đại học Giáo dục (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thu học phí văn bằng 2 các ngành đào tạo giáo viên năm 2021 ở mức 470.000 đồng/tín chỉ là trái quy định, trong khi quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP từ 303.000 đồng-427.200 đồng/tín chỉ.

Đặc biệt, năm 2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định mở ngành Ngoại khoa trình độ thạc sĩ. Năm 2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo, trong đó quy định Đại học Quốc gia Hà Nội tự chủ mở ngành lĩnh vực sức khỏe. Thanh tra Chính phủ xác định các quyết định này là trái thẩm quyền, phải do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Cũng trong giai đoạn 2021-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành 6 quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học thí điểm và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở 3 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực sức khỏe khi các ngành này không đủ giảng viên cơ hữu có ngành phù hợp chủ trì tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong thu học phí và mở ngành đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Căn cứ hồ sơ, đề án thành lập trường của 3 trường cho thấy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định thành lập 3 trường trên cơ sở 3 khoa trực thuộc (Khoa Quốc tế thành Trường Quốc tế, Khoa Quản trị-Kinh doanh thành Trường Quản trị-Kinh doanh, Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Liên ngành nghệ thuật) khi chưa đáp ứng điều kiện về số lượng ngành đào tạo và quy mô đào tạo.

Theo kết luận, 6/8 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, hoặc vượt số lượng chỉ tiêu trình độ đại học, thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Về trích lập và sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập không đúng quy định của pháp luật, theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2021-2024, 8 trường được kiểm tra chưa thực hiện trích lập đủ 8% số tiền học phí thu được để làm quỹ học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng là học sinh, sinh viên.

3 trường sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập để chi cho các nội dung chi của quỹ khác (chi hỗ trợ học sinh sinh viên, chi ủng hộ khuyến học).

Bên cạnh đó, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội không phê duyệt đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, cho phép Trường đại học Y Dược thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập khi không đủ 15 người làm việc tối thiểu theo quy định.

Kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra các vi phạm trong việc giao kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc không đúng quy định; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; ký hợp đồng thuê khoán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đề tài khoa học công nghệ...

Từ các vi phạm nêu tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tiền, tài sản, chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

Trong đó, cơ quan thanh tra kiến nghị Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương rà soát các điều kiện thành lập của 3 trường, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý theo quy định.

Cùng đó là chấm dứt việc thực hiện các nội dung trái thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về mở ngành đào tạo. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các ngành, chương trình đào tạo đã mở trái thẩm quyền, thiếu điều kiện, các ngành không đủ điều kiện duy trì, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xử lý theo quy định, bảo đảm quyền lợi người đang học và người đã tốt nghiệp.

Rà soát từng đơn vị tuyển sinh vượt chỉ tiêu, xác định chỉ tiêu hợp pháp, số tuyển, tỷ lệ vượt, thời điểm tuyển, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ kiến nghị trong 60 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội xử lý kinh tế, tài chính, ngân sách và tài sản đảm bảo chính xác, đầy đủ theo quy định, không để xảy ra tình trạng vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước thì Đại học Quốc gia Hà Nội kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát các vi phạm của đơn vị, cá nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Nếu đủ căn cứ thì xem xét xử lý trách nhiệm đối với các phó giám đốc, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021-2024, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan.