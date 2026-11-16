Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: VNU

Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 16/11 cho biết, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), đơn vị cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối tác dành cho đội ngũ nhà giáo.

Tuy nhiên, nhằm tập trung thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026, nhà trường thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng tại Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thay cho những lời chúc mừng bằng hoa, quà, nhà trường mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua sự ủng hộ tự nguyện dành cho Quỹ học bổng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Với mong muốn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng đón nhận sự ủng hộ tự nguyện dành cho Quỹ học bổng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện", thông báo nêu rõ.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, đây cũng là cách thiết thực để cộng đồng cùng đồng hành với người học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích tinh thần hiếu học và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.