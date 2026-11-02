Đại học Quốc gia Hà Nội tăng tốc phát triển đô thị Đại học Hòa Lạc

Điện lưới quốc gia và sóng viễn thông đang mở ra những thay đổi trong đời sống người dân tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang. Từ những thiết bị phục vụ sinh hoạt, nhóm Zalo của thôn đến các dịch vụ công trực tuyến, người dân từng bước tiếp cận môi trường số.