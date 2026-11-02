Đại học Quốc gia Hà Nội tăng tốc phát triển đô thị Đại học Hòa Lạc
Đưa Hòa Lạc trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị vừa phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá, với những mục tiêu cụ thể về hạ tầng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tang-toc-phat-trien-do-thi-dai-hoc-hoa-lac-246261102122049523.htm