Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa thêm 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thông tin trên chiều 22/10. Đơn vị chưa nêu chi tiết về lộ trình điều chuyển sinh viên của các trường thành viên.

Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 71.000 sinh viên thuộc 12 trường đại học thành viên. Trong đó, khoảng 17.000 sinh viên đang học tập tại Hòa Lạc.

Đầu năm học 2026-2027 này, hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đổ về Hòa Lạc học tập.

Trường Đại học Giáo dục đã đưa toàn bộ gần 3.700 sinh viên lên khuôn viên này. Trường Đại học Công nghệ có hơn 4.000 sinh viên năm thứ nhất, dự kiến học trọn khóa tại Hòa Lạc. Phần lớn sinh viên đang học ở đây thuộc năm thứ nhất và thứ hai; một số trường đưa sinh viên năm thứ ba, thứ tư của các ngành đặc thù lên học tập.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai cao điểm 120 ngày với chủ đề “Hòa Lạc phát triển tăng tốc”, nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng và phát triển khu đô thị đại học.

Đề án quy hoạch đô thị đại học này được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 10/2013, gồm hơn 20 dự án thành phần, quy mô phục vụ 65.000 sinh viên. Khu đô thị có diện tích khoảng 1.113,7 ha, được giới thiệu là đô thị đại học có quy mô diện tích lớn nhất cả nước. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng.

Sau hơn 13 năm triển khai, khu đô thị từng bước hình thành với định hướng phát triển theo mô hình đại học hiện đại, xanh và thông minh. Không gian được quy hoạch để tích hợp các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, rèn luyện thể chất và trải nghiệm của sinh viên.

Hiện, khuôn viên Hòa Lạc có 6 khu giảng đường chính. Một số công trình khác đang được hoàn thiện, trong đó có tòa nhà Trung tâm Thư viện và Tri thức số, khu giảng đường cùng hạ tầng kỹ thuật của Viện - Trung tâm nghiên cứu VNC2.

Phối cảnh Khu Nhà điều hành trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Việc gia tăng số lượng sinh viên học tập tại Hòa Lạc đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ phục vụ đời sống sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học.

Theo đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 8/2026, mục tiêu đến năm 2030, Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch đưa thêm khoảng 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc trong năm học tới là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng hoạt động đào tạo tại khu đô thị này. Việc triển khai cụ thể sẽ gắn với lộ trình của các trường thành viên và khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ người học.