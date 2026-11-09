Đại học Quốc gia Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và nghiên cứu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận giữa các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác Nhật Bản (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, hôm nay, 9/11, tại Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ba đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Y Dược và Viện Công nghệ Thông tin đã trao các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) ký biên bản hợp tác với Đại học Tsukuba. Hai trường sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi giảng viên, cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu và sinh viên; thực hiện các chương trình nghiên cứu chung; tổ chức bài giảng, hội thảo khoa học và chia sẻ thông tin, tài liệu học thuật. Hai bên cũng hướng tới phát triển những chương trình hợp tác giáo dục và nghiên cứu phù hợp với định hướng phát triển của mỗi trường.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm vật liệu tiên tiến và năng lượng; chip bán dẫn và công nghệ nano; trí tuệ nhân tạo và các hệ thống kỹ thuật số; sản xuất thông minh, chế tạo robot và điều khiển học. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng thời phù hợp với định hướng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, Trường Đại học Y Dược ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Teikyo, tập trung vào đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Đây là bước tiếp nối các hoạt động hợp tác được hai bên triển khai trước đó, hướng tới tăng cường kết nối giữa nghiên cứu cơ bản, đào tạo y khoa và thực hành lâm sàng. Trước đó, ngày 30/9/2026, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ tại Hà Nội đồng thời phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản.

Giáo sư Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sỹ Yusuke Yoshino - Giám đốc Viện Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Quốc tế châu Á, Đại học Teikyo ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị (Ảnh: VNU)

Các hướng hợp tác chuyên môn được quan tâm gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh nhi khoa, nghiên cứu di truyền và hệ gen lâm sàng, bệnh truyền nhiễm, cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh trong điều trị. Bên cạnh đó, các bên hướng tới mở rộng hoạt động trao đổi giảng viên, bác sỹ, sinh viên, học viên sau đại học và nhà nghiên cứu trẻ, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật tiên tiến, Viện Công nghệ Thông tin ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Emblem (Nhật Bản), doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chuyên nghiên cứu và phát triển các hệ thống bay cá nhân dạng đeo.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp thử nghiệm thiết bị bay tại Khu thử nghiệm UAV thuộc đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; triển khai nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan đến thiết bị bay như khí động học, hệ thống điều khiển, trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Hợp tác hướng tới từng bước hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy ứng dụng các thiết bị bay tiên tiến trong những lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế khẩn cấp, khảo sát thực địa và quản lý hạ tầng năng lượng.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, việc trao các văn bản hợp tác với đối tác Nhật Bản góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của đơn vị này, thúc đẩy kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như y sinh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bay thông minh. Các thỏa thuận tạo thêm cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản./.