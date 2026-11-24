Chương trình ra mắt và hướng dẫn đăng ký ươm tạo startup/spin-off tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 23/11/2026. (Ảnh: VNU Media)

Ngày 23/11, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (VNU-TIP) thuộc ĐHQGHN phối hợp với Vietnam Silicon Valley (VSV) ra mắt chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp hình thành từ kết quả nghiên cứu (startup/spin-off).

Chương trình hướng tới thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp công nghệ và ý tưởng đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm, kết nối nhà đầu tư

Trong đợt thí điểm, chương trình tiếp nhận các dự án từ giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu ban đầu đến những sản phẩm đã được thử nghiệm hoặc bước đầu tạo ra doanh thu.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, y dược, nông nghiệp, thực phẩm, vật liệu mới, môi trường, năng lượng và giáo dục.

Khóa ươm tạo dự kiến diễn ra từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, với 8 buổi đào tạo và hơn 40 phiên tư vấn chuyên sâu. Các nhóm dự án được hỗ trợ xây dựng phương án kinh doanh, phát triển sản phẩm, xác định khách hàng mục tiêu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và huy động vốn.

Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện để các nhóm tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm, chuyên gia, doanh nghiệp và quỹ đầu tư, qua đó kiểm chứng khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Cam kết dành 10% cổ phần doanh nghiệp

Theo ĐHQGHN, khoản hỗ trợ 500 triệu đồng mỗi dự án được quy đổi thành các dịch vụ và nguồn lực phục vụ quá trình ươm tạo, không giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt.

Các nhóm không phải đóng phí bằng tiền mặt nhưng có nghĩa vụ dành 10% cổ phần doanh nghiệp cho ĐHQGHN theo thỏa thuận. Đối với những dự án chưa có pháp nhân, thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp là trước ngày 31/12/2026.

Với các dự án phát triển từ kết quả nghiên cứu khoa học, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng và khai thác công nghệ sẽ được làm rõ trước khi thực hiện chuyển giao hoặc góp vốn.

Sau khóa ươm tạo, những doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí có thể được VNU Fund xem xét đầu tư. Việc quyết định đầu tư, định giá doanh nghiệp và giải ngân sẽ được thực hiện trên cơ sở thẩm định và thỏa thuận riêng giữa các bên.

Chương trình dành cho cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học, cựu sinh viên ĐHQGHN và các nhóm dự án đáp ứng điều kiện liên kết với nhà trường. Thời hạn đăng ký đến ngày 25/11/2026.