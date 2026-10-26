Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị điều kiện đón hơn 30.000 sinh viên lên Hòa Lạc năm học tới

ĐHQGHN hướng tới huy động khoảng 150 tỷ đồng vốn hợp tác đầu tư từ doanh nghiệp cho hệ thống phòng thí nghiệm và khu nghiên cứu, thử nghiệm.

ĐHQGHN vừa phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá với yêu cầu làm chủ công nghệ, giải quyết những nhiệm vụ lớn, mới, khó của quốc gia; đồng thời định hướng phát triển Hòa Lạc thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô.

Triển khai từ ngày 01/11/2026 đến 28/02/2027, Kế hoạch mang phương châm “Đồng lòng – Hành động – Bứt phá – Vươn tầm”, tập trung vào sáu trụ cột: hạ tầng kỹ thuật; quản trị đô thị đại học; đào tạo; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực xã hội; phát triển đội ngũ.

Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy phát động Kế hoạch 120 ngày Hòa Lạc phát triển đột phá.

Phát động Kế hoạch 120 ngày Hòa Lạc phát triển đột phá, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; phát triển khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; đồng thời đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ĐHQGHN đặt mục tiêu hình thành 5 nhóm nghiên cứu thường xuyên tại Hòa Lạc; phát triển phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nghiên cứu robot và các không gian thử nghiệm công nghệ mới. Khu nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo VNU02, với hơn 100.000 m² sàn xây dựng, được chuẩn bị đưa vào khai thác để đón các viện nghiên cứu, trung tâm R&D và đơn vị hợp tác với doanh nghiệp.

ĐHQGHN hướng tới huy động khoảng 150 tỷ đồng vốn hợp tác đầu tư từ doanh nghiệp cho hệ thống phòng thí nghiệm và khu nghiên cứu, thử nghiệm. Các dự án dự kiến gồm phòng thí nghiệm công nghệ vũ trụ hợp tác với Viettel và trung tâm đào tạo giảng viên STEM hợp tác cùng KDI, mỗi dự án có kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng; các mức vốn này gắn với tiến độ triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Hạ tầng học tập và quản trị cũng được xác lập tiến độ cụ thể. Khu giảng đường VNC02 có 23.000 m² sàn, đáp ứng 5.000 sinh viên cùng thời điểm, dự kiến khánh thành ngày 15/01/2027; Nhà điều hành ĐHQGHN có diện tích sử dụng 13.199 m², dự kiến hoàn thành ngày 31/01/2027. Đến tháng 2/2027, ĐHQGHN đặt mục tiêu bổ sung 3.000 chỗ tự học, 1.000 học liệu số, phát triển không gian tự học 24/24 giờ; phủ Wi-Fi 100% khu vực học tập, nghiên cứu, ký túc xá và mở rộng dịch vụ trực tuyến trên OneVNU.

Với sinh viên, Kế hoạch hướng tới kết nối tối thiểu 10.000 chỗ ở ngoại trú và 25–30 doanh nghiệp, tạo cơ hội thực tập có lương cho 500–600 sinh viên. Giám đốc Bùi Thế Duy nhấn mạnh tinh thần thực hiện quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; lấy sản phẩm và chuyển biến thực chất làm thước đo kết quả.

Trong năm học 2026–2027, ĐHQGHN tổ chức đưa gần 17.000 sinh viên của 11 đơn vị đào tạo đến học tập tập trung tại Hòa Lạc; chuẩn bị điều kiện đón hơn 30.000 sinh viên trong năm học 2027–2028, hướng tới quy mô 60.000 sinh viên vào năm 2030.