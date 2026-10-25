Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiên phong phát triển công nghệ, giải quyết những bài toán lớn của quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Chương trình "Hòa Lạc ngày mới 2026" và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 25/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự Chương trình "Hòa Lạc ngày mới 2026" và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy…

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham quan Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn; dự lễ khánh thành Khu thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV), thị sát chương trình bay thử nghiệm ngoài trời; cắt băng khánh thành Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ; tham quan các phòng thực hành, phòng thí nghiệm hợp tác với doanh nghiệp và khu trưng bày các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghệ thuật ứng dụng của ĐHQG Hà Nội cùng các doanh nghiệp đối tác…

Điểm sáng của mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, với bề dày của một ngôi trường đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển, cùng với sự đóng góp của các thế hệ thầy và trò của Nhà trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực, nhân tài, phát triển đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt cùng những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt được - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

"Đại học Quốc gia Hà Nội là điểm sáng trong thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu vào giải quyết những bài toán cấp thiết của đất nước", Phó Thủ tướng nhận định.

Nhiều kết quả hợp tác cụ thể đã được triển khai; đã hình thành 6 doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu và ươm tạo nhiều dự án khởi nghiệp. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong việc gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khánh thành Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt cùng những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận quyết tâm và nỗ lực lớn của Nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức đưa gần 17.000 sinh viên lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa Hòa Lạc từng bước vận hành mô hình đô thị đại học, mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phát huy thế mạnh đa ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng có vai trò quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khánh thành Khu thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, là nơi hội tụ nhân tài, phát triển công nghệ và tham gia giải quyết những bài toán lớn của quốc gia trên 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, khẳng định vị thế, phát huy sức mạnh của một tổ hợp đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo:Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát chương trình bay thử nghiệm ngoài trời - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Thứ hai, tập trung xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa, phát triển những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu xuất sắc và đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài:Quán triệt các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học.

Chú trọng thu hút, trọng dụng các nhà khoa học xuất sắc, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế; tạo môi trường học thuật thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo.

Tập trung phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản, nghiên cứu liên ngành, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại; hình thành các sản phẩm KHCN có giá trị và sức cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, nâng cao năng lực đảm nhận các nhiệm vụ lớn của quốc gia, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đề xuất và tham gia giải quyết những nhiệm vụ khoa học - công nghệ có tính chiến lược, những bài toán lớn của quốc gia; đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa kết quả.

Thứ tư, tập trung phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành không gian đại học và công nghệ hiện đại, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của đô thị Hòa Lạc. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, phấn đấu hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc vào năm 2030.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế giao kinh phí theo gói cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc các đại học trọng điểm, trong đó có ĐHQG Hà Nội.

Các bộ, cơ quan liên quan và Thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ĐHQG Hà Nội trong quá trình phát triển tại cơ sở Hòa Lạc; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đầu tư, huy động nguồn lực và kết nối hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc từng bước trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô.

Chuyển từ định hướng chiến lược sang hành động có kết quả đo lường

Tại chương trình, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy đã phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá, triển khai từ ngày 01/11/2026 đến ngày 28/02/2027, với phương châm "đồng lòng - hành động - bứt phá - vươn tầm".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cắt băng khánh thành Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Kế hoạch được xây dựng trên bốn trụ cột chiến lược: Quản trị và hạ tầng đô thị đại học thông minh; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà và thu hút nguồn lực xã hội; phát triển đội ngũ tinh hoa và ngoại giao học thuật.

Điểm đáng chú ý của Kế hoạch 120 ngày là các mục tiêu chiến lược được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình và sản phẩm đầu ra, gắn với tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 5 nhóm nghiên cứu hoạt động thường xuyên tại Hòa Lạc; phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nghiên cứu robot và Khu thực hành khoa học, công nghệ 4.0. Đồng thời, đẩy mạnh ươm tạo các dự án khởi nghiệp, phát triển sản phẩm có khả năng thương mại hóa và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Diễn ra trong năm kỷ niệm 120 năm truyền thống (1906–2026), chương trình đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển ĐHQGHN, từ mở rộng không gian đào tạo sang hình thành hệ sinh thái đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nơi tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực và doanh nghiệp được kết nối để tạo ra những giá trị thiết thực cho đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan triển lãm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghệ thuật ứng dụng - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy