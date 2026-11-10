Đại học Quảng Bình cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành làm việc với Trường ĐH Quảng Bình. Ảnh: Báo và PTTH Quảng Trị

Ngày 10/11, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành làm việc với Trường ĐH Quảng Bình, nghe báo cáo về thực trạng, chất lượng đào tạo, định hướng phát triển và mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và nhà trường trao đổi, đề xuất, định hướng nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh liên kết đào tạo, mở rộng hợp tác và tăng tính tự chủ.

Các bên cũng đề cập việc bố trí nguồn vốn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp và trang thiết bị dạy học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên.

Sau khi khảo sát thực tế khu vực đào tạo và nghe báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nhận thức sâu sắc về sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trên cơ sở những kỳ vọng, định hướng của tỉnh, nhà trường cần đổi mới toàn diện, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trường ĐH Quảng Bình tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xác định lại vị thế, định hướng phát triển và cơ cấu ngành nghề đào tạo.

Trong đó, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và nhu cầu lớn của tỉnh trong thời gian tới như năng lượng tái tạo, điện gió, bảo trì, bảo dưỡng tua bin gió; công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, chế biến sâu khoáng sản, cơ khí chính xác, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Trường ĐH Quảng Bình được thành lập năm 2006, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Trị. Trường hiện có 14 đơn vị, gồm 6 khoa, 1 viện, 6 phòng và 1 trung tâm, với 182 viên chức, người lao động. Dự kiến, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, trường sẽ có quy mô đào tạo đa ngành, đa trình độ, gồm 17 ngành đại học chính quy; đào tạo đại học liên thông, vừa làm vừa học, từ xa; đào tạo trình độ cao đẳng và giáo dục phổ thông liên cấp từ tiểu học, THCS đến THPT.