Đại học nữ Nhật Bản buộc phải mở cửa cho nam sinh để tồn tại

Số lượng đại học nữ tại Nhật Bản đã giảm một phần ba kể từ năm 1998, xuống còn 66 trường vào năm 2025. Ảnh: Kahoku Shimpo/Japan Times

Hàng loạt trường đại học nữ có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản đang từ bỏ mô hình chỉ tuyển sinh nữ để ứng phó với tình trạng số lượng người học suy giảm.

Đại học Nữ sinh Mukogawa, cơ sở giáo dục dành cho nữ lớn nhất Nhật Bản, dự kiến tiếp nhận nam sinh từ tháng 4/2027 và đổi tên thành Đại học Mukogawa. Đại học Heian Jogakuin tại Kyoto sẽ chuyển sang đào tạo hỗn hợp từ năm 2028. Trong khi đó, Cao đẳng Nữ sinh Gakushuin đã sáp nhập vào Đại học Gakushuin - trường đào tạo cả nam và nữ - hồi đầu năm nay.

Mới nhất, Đại học Kinjo Gakuin, một trường tư thục dành cho nữ tại Nagoya, thông báo sẽ tiếp nhận sinh viên nam từ tháng 4/2029.

Theo Times Higher Education, tỷ lệ sinh giảm là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy các trường thay đổi. Năm 2025, tỷ suất sinh của Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 1,14 con/phụ nữ, khiến nguồn tuyển sinh đại học ngày càng thu hẹp.

Tuy nhiên, bà Miyoko O. Watanabe, thành viên ban quản trị cấp cao của Đại học Nihon tại Tokyo cho rằng đây không phải nguyên nhân duy nhất. Các trường đại học đào tạo hỗn hợp đang chủ động thu hút sinh viên nữ thông qua việc tuyển thêm giảng viên nữ và tăng chỉ tiêu dành riêng cho nữ giới, nhất là trong những ngành như kỹ thuật. Điều này khiến các trường chỉ dành cho nữ phải cạnh tranh gay gắt hơn để duy trì sức hút.

Số lượng đại học nữ tại Nhật Bản đã giảm một phần ba kể từ năm 1998, xuống còn 66 trường vào năm 2025.

Các chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi không chỉ ảnh hưởng đến từng trường mà còn có thể tác động đến mạng lưới giáo dục liên kết đã hình thành qua nhiều thế hệ. Mô hình đại học nữ cũng mang giá trị lịch sử riêng, ra đời trong bối cảnh cơ hội học tập của phụ nữ tại Nhật Bản còn hạn chế. Bên cạnh đó, môi trường học tập dành riêng cho nữ vẫn có sức hấp dẫn đối với một bộ phận người học và phụ huynh.

Dù vậy, mở rộng đối tượng tuyển sinh đã đem lại kết quả tích cực tại một số cơ sở. Đại học Nagoya Aoi, trước đây là Đại học Nữ sinh Nagoya, ghi nhận số lượng tuyển sinh tăng một phần ba kể từ khi bắt đầu tiếp nhận nam sinh vào tháng 4/2025.

Dù vậy các chuyên gia cho rằng không thể khẳng định các trường khác sẽ đạt kết quả tương tự. Những trường gắn liền với mô hình giáo dục nữ qua nhiều thế hệ có thể cần nhiều năm để thu hút số lượng đáng kể sinh viên nam.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dân số trẻ tại Nhật Bản tiếp tục thu hẹp, các trường đại học nữ phải cân bằng giữa yêu cầu thích ứng để tồn tại và việc duy trì bản sắc riêng. Mở cửa cho nam sinh có thể giúp mở rộng nguồn tuyển, nhưng chưa phải bảo đảm cho sự phục hồi lâu dài nếu các trường không chứng minh được sức hấp dẫn và giá trị khác biệt của mình.