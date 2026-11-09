Đại học Ngân hàng TPHCM có 3 trường trực thuộc

Ngày 9/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn ký quyết định phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) giai đoạn 2026–2030.

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tổ chức mới là mô hình 3 trường trực thuộc, gồm: Trường Ngân hàng - Tài chính; Trường Công nghệ và Kinh doanh; Trường Kinh tế - Luật và Ngôn ngữ.

Theo đề án, các trường trực thuộc không có tư cách pháp nhân, được phân cấp quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cơ cấu tổ chức của HUB gồm Ban Giám hiệu, các hội đồng và 18 đơn vị. Ngoài 3 trường trực thuộc, trường có 9 phòng chức năng, 4 trung tâm và 2 viện trực thuộc.

Chín phòng chức năng gồm: Hành chính tổng hợp; Tổ chức nhân sự; Quản lý Đào tạo; Kế hoạch tài chính; Quản lý cơ sở vật chất và Dự án; Khảo thí và Kiểm tra nội bộ; Đảm bảo chất lượng; Truyền thông và Hợp tác phát triển; Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Bốn trung tâm gồm: Dịch vụ người học và Khởi nghiệp; Công nghệ thông tin và Thư viện; Giáo dục thể chất và An ninh Quốc phòng; Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin. Các trung tâm có con dấu để giao dịch theo quy định pháp luật.

Hai viện trực thuộc gồm Viện Đào tạo quốc tế và Viện Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao công nghệ. Theo nội dung được phê duyệt, các đơn vị trực thuộc có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định pháp luật.

Ban Giám hiệu gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Các hội đồng gồm Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các hội đồng tư vấn nếu có.

Việc phê duyệt đề án tự chủ giai đoạn 2026–2030 tạo cơ sở để HUB tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, phân cấp quản lý và nâng cao trách nhiệm giải trình, hướng đến phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.