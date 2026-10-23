Đại học Mỹ thu hẹp hợp tác với Trung Quốc do sức ép từ Lầu Năm Góc

Tòa nhà hành chính Old Main của Đại học Bang Pennsylvania

Đại học Virginia Tech đang đẩy nhanh việc chấm dứt chương trình cử nhân liên kết với Đại học Xidian của Trung Quốc, rút ​​ngắn thời hạn kết thúc quan hệ hợp tác mà trước đó trường dự định kéo dài đến năm 2029.

Quyết định này được đưa ra khi Lầu Năm Góc siết chặt giám sát các mối quan hệ nghiên cứu giữa các trường đại học Mỹ với Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, 30 trường đại học đã được yêu cầu kiểm tra các quan hệ hợp tác với các tổ chức nước ngoài nằm trong danh sách bị Washington coi là có nguy cơ làm thất thoát công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ.

Kết quả rà soát dẫn tới hơn 80 hoạt động chấm dứt hoặc điều chỉnh quan hệ hợp tác.

Lầu Năm Góc cho biết danh sách hạn chế hiện bao gồm 130 cơ sở nghiên cứu và giáo dục tại Trung Quốc, Nga và Iran.

Washington cho rằng các tổ chức này có thể làm gia tăng nguy cơ công nghệ, sở hữu trí tuệ hoặc kết quả nghiên cứu do Mỹ tài trợ bị khai thác ngoài mục đích ban đầu.

Nhà chức trách Mỹ nhấn mạnh việc rà soát nhằm bảo vệ các khoản đầu tư nghiên cứu của chính phủ trước nguy cơ chuyển giao công nghệ trái phép và các hoạt động khai thác của đối thủ chiến lược.

Tuy nhiên, nhiều học giả cảnh báo xu hướng này có thể ảnh hưởng tới hợp tác khoa học quốc tế.

Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ và Liên đoàn Giáo viên Mỹ từng chỉ trích chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, cho rằng biện pháp này có nguy cơ làm suy yếu môi trường nghiên cứu mở và đặt các trường đại học dưới áp lực chính trị.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phản đối việc mở rộng khái niệm an ninh quốc gia sang lĩnh vực học thuật, đồng thời cho rằng các hoạt động trao đổi giáo dục và nghiên cứu bình thường không nên bị chính trị hóa.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào các viện nghiên cứu của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các viện nghiên cứu và giáo dục Trung Quốc, đồng thời đảm bảo sự trao đổi và hợp tác bình thường trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục".

Theo SCMP