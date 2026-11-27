Tuổi càng cao, nguy cơ mắc ung thư và các bệnh nhiễm trùng càng tăng cũng như khả năng đáp ứng với vắc-xin cũng suy giảm. Một nghiên cứu mới của Đại học Monash (Australia) vừa làm rõ thêm nguyên nhân ở cấp độ tế bào, cụ thể là những thay đổi trong các chỉ dẫn di truyền điều khiển hoạt động của hệ miễn dịch khi cơ thể lão hóa.

Đáng chú ý, nhóm khoa học không chỉ ghi nhận các tế bào miễn dịch già đi và mất dần chức năng bảo vệ. Họ còn phát hiện một nhóm tế bào lão hóa chưa từng được ghi nhận, có khả năng ức chế hoạt động của những tế bào miễn dịch khác. Phát hiện này cho thấy một số tế bào không chỉ suy yếu trong việc chống lại bệnh tật mà còn có thể làm giảm năng lực phòng vệ chung.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Khám phá Y sinh Monash Ảnh: Đại học Monash

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash thực hiện, được công bố trên tạp chí Science Immunology. Nhóm tập trung vào tế bào T gây độc (T CD8+), lực lượng miễn dịch giữ vai trò tuyến phòng vệ chủ lực, có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt tế bào bị nhiễm bệnh hoặc tế bào ung thư.

Thông qua các mô hình nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột, nhóm xác định ba cơ chế riêng biệt mà quá trình lão hóa làm biến đổi những chỉ dẫn di truyền điều khiển tế bào miễn dịch. Các biến đổi này ảnh hưởng đến khả năng thích ứng trước mối đe dọa mới, điều hòa phản ứng miễn dịch và duy trì trạng thái khỏe mạnh của tế bào.

Tiến sĩ Daniel Thiele, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash, cho biết những phát hiện giúp lý giải vì sao con người dễ mắc bệnh hơn khi tuổi tác tăng lên.

“Lão hóa là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với ung thư nói chung. Hệ miễn dịch luôn hoạt động để theo dõi, phát hiện và loại bỏ những tế bào có nguy cơ trở thành tế bào ung thư, ngay cả khi chúng ta không nhận biết được. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, khả năng bảo vệ tự nhiên này dần suy giảm, khiến cơ thể dễ mắc ung thư và các bệnh nhiễm trùng hơn, đồng thời giảm khả năng đáp ứng với vắc-xin. Nghiên cứu đã phác họa những biến đổi diễn ra trong hệ miễn dịch khi lão hóa, qua đó giúp chúng tôi xác định các mục tiêu tiềm năng để khôi phục một phần chức năng miễn dịch đã suy giảm...”, Tiến sĩ Thiele nhận định.

Tiến sĩ Daniel Thiele, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash. Ảnh: Đại học Monash

Sự khác biệt giữa các tế bào miễn dịch ngay trong cùng một cơ thể cũng là phát hiện đáng chú ý. Theo Tiến sĩ Thiele, không phải mọi tế bào đều lão hóa theo một cách giống nhau. “Ngay cả trong cùng một cơ thể đang lão hóa, chúng tôi nhận thấy các tế bào miễn dịch cũng có thể trải qua những quá trình lão hóa rất khác nhau. Một số tế bào mất đi khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật, trong khi những tế bào khác lại bắt đầu cản trở chính cơ chế phòng vệ miễn dịch của cơ thể. Việc hiểu rõ những biến đổi bất thường bên trong các tế bào này sẽ giúp chúng tôi từng bước xác định những phương pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể hơn, nhằm khôi phục chức năng miễn dịch khi con người già đi”, nhà khoa học cho biết.

Kết quả nghiên cứu có thể tạo tiền đề phát triển các liệu pháp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả lâu dài hơn. Hướng tiếp cận này cũng nối tiếp công trình gần đây của nhóm Monash, trong đó các nhà khoa học xác định granzyme K - protein có nguồn gốc từ tế bào miễn dịch - là tác nhân thúc đẩy tổn thương các cơ quan do lão hóa ở chuột.

Giáo sư Nicole La Gruta, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Khám phá Y sinh Monash, cho rằng việc tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy lão hóa bên trong tế bào miễn dịch có thể mở rộng triển vọng can thiệp sang toàn cơ thể.

“Bằng cách tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa bên trong các tế bào miễn dịch, về lâu dài, chúng ta có thể tìm ra phương pháp can thiệp không chỉ nhằm làm chậm quá trình lão hóa của hệ miễn dịch mà còn hướng đến quá trình lão hóa trên toàn cơ thể”, Giáo sư La Gruta chia sẻ.

Dù còn ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột, kết quả này cung cấp thêm manh mối về cơ chế suy giảm miễn dịch theo tuổi tác, đồng thời gợi mở những mục tiêu cần tiếp tục nghiên cứu để phục hồi chức năng tế bào. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với nỗ lực tìm kiếm giải pháp phòng chống ung thư và bệnh nhiễm trùng ở người lớn tuổi.

Monash là đại học Top 31 thế giới, với những công trình nghiên cứu như trái tim nhân tạo toàn phần BiVACOR ứng dụng công nghệ đệm từ và ứng viên vắc-xin COVID-19 mRNA đầu tiên của Australia. Tại Việt Nam, trường triển khai các nghiên cứu hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và ứng dụng công nghệ bản sao số trong điều tiết giao thông tại TP.HCM.

Một đơn vị nghiên cứu tiêu biểu của trường là Viện Khám phá Y sinh Monash (Monash Biomedicine Discovery Institute - BDI), thuộc nhóm viện nghiên cứu y sinh lớn nhất Australia. BDI quy tụ hơn 120 nhóm nghiên cứu quốc tế trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, miễn dịch và khoa học thần kinh, thúc đẩy các khám phá nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống con người.